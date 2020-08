Usain Bolt positivo al Coronavirus/ In quarantena dopo la festa di compleanno

Usain Bolt positivo al Coronavirus: il Covid-19 non guarda in faccia nessuno e ha colpito anche l’uomo più veloce del mondo, primatista dei 100 e 200 metri, che si trova adesso in quarantena. Usain Bolt aveva festeggiato pochi giorni fa in Giamaica il suo compleanno numero 34 e alla festa aveva partecipato anche un altro nome celebre del mondo dello sport, l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling. Il campione olimpico in carica, che coserverà i suoi titoli per un anno in più a causa del rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo, è ormai un ex atleta ma resta un nome leggendario per tutto lo sport mondiale e di conseguenza la notizia della positività al Coronavirus di Usain Bolt ha fatto il giro del mondo in pochissime ore, ancora più veloce di quanto Bolt fosse in pista, dopo i primi annunci da parte di alcuni media giamaicani, che hanno resa nota la positività al Coronavirus del loro eroe nazionale.

USAIN BOLT POSITIVO AL CORONAVIRUS

Usain Bolt sarebbe dunque risultato positivo al Coronavirus solo pochi giorni dopo aver festeggiato in Giamaica con diversi amici il suo 34esimo compleanno, il 21 agosto. Secondo quanto riferito nel paese caraibico era dunque presente anche l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling, sul quale tuttavia non ci sono ancoira aggiornamenti circa le condizioni di salute e una eventuale positività al Coronavirus. Nationwide90fm, una delle più importanti radio giamaicane, riferisce che il più grande velocista di tutti i tempi ha contratto la malattia e di conseguenza passerà almeno 14 giorni in autoisolamento, come previsto dalla legge. Secondo la radio che ha dato per prima la notizia della positività di Usain Bolt al Coronavirus, il pluri-campione olimpico e mondiale dei 100, 200 e 4×100 avrebbe fatto un tampone alcuni giorni fa e avrebbe scoperto domenica di essere risultato positivo al Covid-19, che non si ferma dunque nemmeno al cospetto dell’uomo più veloce del mondo.



