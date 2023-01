Usain Bolt truffato per milioni/ La polizia jamaicana indaga sui fatti

TRUFFA USAIN BOLT, IL MANAGER CONFERA: “AVVIATA PROCEDURA”

Una spiacevole avventura per Usain Bolt. Nugent Walker, manager dell’ex atleta pluricampione olimpico, ha denunciato un’ingente scomparsa di milioni di dollari da uno dei conto appartenente al jamaicano. A riportarlo è Jamaica Gleaner che conferma come la polizia starebbe indagando sui fatti per capirne di più. Lo stesso Bolt aveva notato dei movimenti irregolari in uno dei suoi vari conti. Più precisamente, queste anomalie sono state riscontrare nel fondo di investimento Stocks and Securities Limited all’inizio della settimana corrente.

Il manager di Bolt ha spiegato: “Abbiamo avviato la procedura per chiarire i fatti. Il suo intero portfolio è in fase di revisione. Non è una procedura semplice visto che è un cliente della SLL da 10 anni”. Non è stato reso noto l’effettivo ammontare dei soldi spariti al campione, ma secondo Gleaner ci sarebbe già il possibile sospettato: si tratta di un ex dipendente della SLL, coinvolto in numerose frodi.

