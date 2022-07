UTILITY MANAGER ACADEMY (UMA)/ Aperte 5 nuove sedi locali

Sono trascorsi quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione della norma UNI 11782:2020 – che ricordiamo è atta a stabilire ufficialmente le skills, ossia le competenze, della figura dell’Utility Manager – e in questo ampio spazio di tempo, numerosi sono stati i progetti di formazione che hanno visto la luce, soprattutto grazie all’azione di divulgazione di UNI e di Assium, organi impegnati a tutelare il mercato e i cittadini, attraverso la normazione.

Tra questi progetti ci sono, inequivocabilmente, le attività della Utility Manager Academy (UMA), la scuola di formazione verticale che eroga il corso base per agenti, brokers, responsabili acquisti e più in generale per tutti i professionisti che si occupano di contratti di utenze di luce, gas, telefonia e connettività.

All’inizio di quest’anno, UMA ha lanciato il nuovo programma di sviluppo su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo players autorevoli dell’utility management: realtà locali che fanno della formazione un asset prezioso per la crescita sana della propria azienda. Sono state, dunque, inaugurate le prime nuove sedi locali dedicate alla formazione e certificazione in conformità alla norma UNI 11782 del 2020.

L’ Utility Manager Academy è stata tra le prime scuole a credere nella formazione come strumento prezioso per rinnovare il settore dell’utility management. Grazie alla normazione da parte di UNI e agli imprenditori che per primi ci hanno investito,

sono andati avanti e oggi, annunciano le nuove sedi, nuovi access point digitali presso players storici e affidabili, in alcune regioni italiane. Le nuove sedi UMA si trovano in Puglia, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Si tratta di realtà imprenditoriali attive nel mondo delle utilities, che sono state incentivate e coinvolteper le proprie specifiche professionalità, messe al servizio dell’unico obiettivo condiviso di allargare e potenziare la rete di agenti certificati. Le nuove sedi UMA | Utility Manager Academy si trovano presso le seguenti imprese attive nel settore dell’utility management:

– NoiEnergia, azienda specializzata nella fornitura di luce e gas. Con headquarter nella splendida Bari, ha sedi operative anche in Sicilia, Basilicata e Lombardia. “Una realtà che con il tempo e l’esperienza è diventata il punto di riferimento nel settore della fornitura energetica, mediante la costruzione di un rapporto con il cliente basato sulla fiducia”.

– PU Broker Sas ha invece la sede legale in Abruzzo, ma è una realtà operativa in tutta Italia. “Con oltre dieci anni di esperienza alle spalle, l’azienda è specializzata nella gestione delle controversie e contenziosi contro gli operatori negli ambiti di

telefonia, energia e gas”.

– Rebon è un’azienda con sede in Toscana, principalmente attiva nelle province di Firenze e Pisa. “Si tratta di una società di consulenza per aziende e privati, che ha come scopo quello di creare consapevolezza nei propri clienti al fine di ottenere i migliori benefici sul lato economico, quindi del risparmio, sia sulla gestione ordinaria delle utenze”.

– Assoben è l’associazione nazionale broker energetici. La sede legale è a Treviglio, in provincia di Bergamo, ma opera anche a Brescia e a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. “Il suo scopo è quello di regolamentare il settore ritenuto da sempre

“fortemente selvaggio”.

– GLserVIS Srl è una realtà imprenditoriale toscana specializzata in Utenze Luce & Gas, Recupero Accise & Iva, Telefonia fissa e Internet, Efficientamento energetico, Gestione costi secondari. Si avvale di un team composto dai primi Utility Manager certificati in Italia. “Connettere la nostra preparazione tecnica all’attività dei nostri clienti, con un contatto umano e diretto con le persone. Questo ci rende capaci di ottimizzare tutti quei costi indirettamente connessi al lavoro vero e proprio”.

Se si possiedono i prerequisiti, è possibile candidarsi per diventare una nuova sede di Utility Manager Academy. I vantaggi nel diventarlo sono molteplici e vanno dall’aumento del valore competitivo, alla crescita della credibilità, al potenziamento della propria rete vendita. “Lo scopo di questo progetto è quello di attivare una rete capillare di punti di formazione locali capaci di coinvolgere i professionisti del territorio – comunicano dalla direzione centrale di UMA – e dare loro l’opportunità di accedere direttamente a corsi centralizzati con programmi studiati nei minimi dettagli e rispondenti a quanto previsto dalla norma UNI 11782:200.

Mettiamo a disposizione l’esperienza maturata nella didattica e le partnership con Intertek e Accredia che ci consentono di erogare il corso e l’esame per la certificazione direttamente online attraverso la nostra piattaforma e il nostro personale docente”.

È già possibile accedere al corso di formazione base, e presto anche ai master in fase di lancio, attraverso i portali web dei nuovi partner. Il corso base e i master in fase di avvio sono tenuti dal direttore dell’Academy e dai suoi docenti, costantemente aggiornati sui cambiamenti in atto nei mercati energetici e in quello della telecomunicazione.











