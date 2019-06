VACANZE IN CALABRIA/ Da Tropea alla scoperta delle “7 perle” delle Eolie

Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano: in ordine rigorosamente alfabetico, sono le sette isole dell’arcipelago delle Eolie, un regno baciato dal sole, dal mare e dal vento, dove anche l’estate non è mai torrida proprio perché a mitigare le temperature soffiano costanti le brezze marine. Le Eolie, denominate anche le “7 perle del Mediterraneo”, sono un trionfo di grotte e scogliere altissime, faraglioni e spiagge dalla sabbia finissima e nera, solfatare e montagne di bianchissima pomice. E dal 2000 l’Unesco ha proclamato l’arcipelago Patrimonio dell’Umanità.

Situate nel cuore del Mar Tirreno, a nord delle coste della Sicilia, le isole Eolie, che devono il loro nome al fatto che secondo Omero qui aveva il suo regno il dio dei venti, Eolo, riservano fascino, sorprese e contrasti: un paesaggio magnifico, che nel corso dei millenni le eruzioni hanno più volte modificato nell’aspetto.

Per raggiungerle, non avendo un aeroporto, bisogna prendere un traghetto o un aliscafo, e già dal mare, accostandosi alle isole, non si può non sentire il desiderio e la curiosità di visitarle: spiagge e fondali da sogno, stravaganti formazioni rocciose e tanti tesori archeologici.

Per chi sceglie di andare in vacanza in Calabria, Vibo Valentia e Tropea – situata nella parte centro-occidentale della provincia di Vibo, sulla costa tirrenica, fra i golfi di Sant’Eufemia e di Gioia Tauro, ai piedi del Monte Poro – offrono la possibilità di effettuare mini-crociere alle Eolie, con collegamenti quotidiani.

Una comoda e accogliente base di partenza per una puntata alle Eolie è senz’altro il BV Kalafiorita Resort di Marina di Zambrone, a una manciata di chilometri proprio da Tropea e da Pizzo Calabro, una struttura situata direttamente sul mare, con vista sullo Scoglio del Leone, anche conosciuto come Punta Capo Cozzo.

“Il resort – spiega Franco Falcone, presidente di Buone Vacanze Hotels – si articola in due ampie zone: l’area Belvedere, nella parte alta, dove si trova il corpo centrale con i servizi principali e le camere Deluxe, disposto su due livelli, e l’area Giardino, posta di fronte alla spiaggia, immersa tra piante e fiori della macchia mediterranea, che ospita il ristorante Bounganville, la piscina e alcuni blocchi di camere Classic e Pool Suite”.

Le 90 camere del BV Kalafiorita sono tutte arredate in stile moderno: le Classic al piano terra e con patio esterno; le De Luxe matrimoniali, con vista mare, che al piano terra hanno il patio e al primo piano il balcone; le Pool Suite, di nuova realizzazione, tutte al piano terra con piccola piscina privata e giardino.

I tavoli del ristorante Bounganville, ubicato accanto alla piscina e dove vengono serviti colazione, pranzo e cena con la formula buffet, sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno, “perché la cura e l’attenzione al cliente – osserva Falcone – sono un tratto distintivo della filosofia di Buone Vacanze Hotels”. E per gli ospiti più piccoli, all’interno del ristorante e disponibile 24 ore su 24, con assistenza negli orari dei pasti principali, il BV Kalafiorita offre un servizio di Biberoneria: una cucina in cui le mamme trovano piastre elettriche, frigo, lavabo, pentole, stoviglie, scaldabiberon, forno a microonde”.

La struttura, poi, mette a disposizione dei clienti servizio wi-fi in tutte le aree comuni, bar del Leone con vista panoramica, parco giochi per bambini e laboratori di arte, piscina con zona per bambini in prossimità della spiaggia, solarium attrezzato, campo da tennis, campo polivalente tennis/calcio/pallacanestro, anfiteatro.

E la spiaggia? “La spiaggia privata, di sabbia bianca mista a ghiaia e ben attrezzata, è vicinissima – risponde Falcone – e qui si scopre il vero punto forte del BV Kalafiorita: il mare, con i suoi fondali cristallini e incontaminati, tra i più belli al mondo”.



