Vacanze romane/ La scena della con Vespa Gregory Peck e Audrey Hepburn (Enrico Piaggio)

La scena della vespa Piaggio nel film Vacanze Romane

Il successo mondiale di Enrico Piaggio è sicuramente legato ad una scena epica del cinema internazionale. Naturalmente parliamo della scena della vespa nel film cult “Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn che vagabondano per le strade della città eterna a bordo di una vespa 125 modello del 1952. Una scena indimenticabile di uno dei film più belli della storia del cinema diretto da William Wiler e proiettato per la prima volta il 27 agosto del 1953 a New York. Tre i premi Oscar vinti per la Miglior attrice protagonista, Miglior soggetto e Migliori costumi, che hanno consacrato la pellicola come uno dei più amati della commedia romantica. Non solo, quel film ha lanciato nel mondo Enrico Piaggio e la sua vespa modello 125 conosciuta anche con il nome di Farobasso per via del fanale posizionato sul parafango anteriore. Nella pellicola americana viene utilizzato il primo modello della Vespa Piaggio in quella che ancora oggi, a detta di molti, è una delle scene più belle del cinema internazionale.

Con “Vacanze Romane” Enrico Piaggio “sbarca” in America…

La scena di Gregory Peck e Audrey Hepburn a bordo della prima vespa Piaggio ha fatto il giro del mondo permettendo ad Enrico Piaggio di farsi conoscere in America. Una pubblicità importantissima per l’azienda italiana che, complice il successo mondiale del film, è diventata una delle più famose e conosciute al mondo. Un primato che Piaggio ha mantenuto per anni e che oggi torna in tv nella serie evento “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” con protagonista Alessio Boni. Proprio l’attore alla stampa ha dichiarato: “Enrico era un autentico visionario, un pioniere. Comprende che la gente, siamo nel 1945, ha bisogno di muoversi, si inventa la Vespa pensando per prima alle donne e ai preti che hanno l’abito talare”. Alessio Boni ha poi proseguito sottolineando quanto Enrico sia stato davvero avanti per quegli anni: “poi si inventa le rate per il pagamento” fino alla grande idea: quella di proporre la sua “prima vespa” ad una produzione internazionale. “Quindi convince i produttori e il regista di “Vacanze romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn – che secondo i piani avrebbero dovuto spostarsi per Roma su un calessino – ad utilizzare la sua Vespa. E fu subito successo in America e nel mondo” ha detto Boni.

