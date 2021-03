Vaccini Lombardia, conferenza stampa Moratti/ Diretta video: protocollo dosi aziende

È attesa per oggi alle ore 13 la conferenza stampa in Regione Lombardia – Sala Biagi, ingresso N4 – alla presenza della vicepresidente Letizia Moratti e l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi: il tema dell’incontro con la stampa verte sul nuovo provvedimento vaccini anti-Covid in Lombardia che dovrebbe vedere dalle prossime settimane un nuovo protocollo per le vaccinazioni in aziende e fabbriche.

Secondo quanto ricostruito, la Regione si avvia all’approvazione dell’atto che possa poi aprire i protocolli ufficiali tra Lombardia e le varie associazioni per consentire di vaccinare nelle fabbriche. Moratti e Guidesi illustreranno le novità nel dettaglio nella conferenza stampa in diretta video streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie: saranno presenti anche Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, e Maurizio Casasco, presidente di Confapi.

LOMBARDIA, QUALE SARÀ IL NUOVO PROVVEDIMENTO SUI VACCINI

«Illustrare i provvedimenti assunti dalla Giunta regionale in tema di vaccini anti-Covid», questo anticipa Lombardia Notizie in merito alla conferenza stampa di oggi con la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Si tratta sostanzialmente di quell’atto per dare il via all’importante novità delle vaccinazioni in aziende, come già anticipato nei giorni scorsi anche a carattere nazionale nella Conferenza Stato-Regioni: «Crediamo sia fondamentale poter garantire almeno una dose di vaccino a tutti i lombardi entro la fine di giugno. Dobbiamo puntare a dare una prima protezione a tutti i nostri cittadini, per evitare pressione sugli ospedali e soprattutto l’aumento dei decessi», spiegava la n.2 di Regione Lombardia. Oggi però si parlerà dei primi accordi con Confapi e Confindustria Lombardia in merito alle vaccinazioni in azienda che potrebbero così ridurre il carico sugli ospedali e le strutture sanitarie: a somministrare le dosi saranno i medici aziendali e si potrebbe partire in modo massivo da aprile, rispettando comunque le priorità scandite dal piano vaccini nazionale proprio in questi giorni rivoluzionato dalla gestione Draghi-Figliuolo-Curcio. L’iniziativa del protocollo riguarderà per il momento solo i residenti o domiciliati in Lombardia e iscritti al servizio sanitario regionale.

Andrà risolto però lo scontro con i sindacati Cgil-Cisl-Uil che proprio ieri in una lettera esprimevano disappunto sull’accordo imminente tra Regione, Confindustria e Confapi per le vaccinazioni in azienda: «la linea di Regione Lombardia è del tutto ingiustificata» e contestano di non aver atteso «gli esiti del tavolo di confronto avviato tra Governo e Parti sociali per il possibile sviluppo del piano nazionale vaccinale nei luoghi di lavoro oltre a non aver coinvolto il sindacato nel confronto sul piano di vaccinazione nelle aziende».



