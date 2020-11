Vaccino AstraZeneca-Oxford efficace al 70%/ “Più semplice conservarlo e costa meno”

Dopo il primo annuncio di Pfizer due settimane fa, la “corsa” al vaccino anti-Covid-19 si è fatta pressante e globale: e così prima “Moderna” e poi AstraZeneca-Oxford (il vaccino “europeo”) si sono susseguiti con annunci e dettagli delle ultime sperimentazioni. Ebbene, è notizia di oggi che il vaccino anti-Sars-CoV-2 realizzato da Oxford-Astrazeneca-Irbm Pomezia ha un’efficacia pari al 70%, dunque ben inferiore agli annunci oltre il 90% di Pfizer e Moderna. La multinazionale farmaceutica che ha sviluppato tra le prime il vaccino – e che conta già un contratto con l’Unione Europea, Italia inclusa – fa sapere che vi sono due differenti tipologie di dosaggio che hanno dimostrato efficacia con un regime però migliore rispetto all’altro: «nessuna ospedalizzazione o caso severo di Covid-19 è stato registrato tra i partecipanti alla sperimentazione del vaccino AZD1222», nei test in Gran Bretagna e Brasile.

VACCINO ASTRAZENECA: GLI ULTIMI RISULTATI

I dati al momento in mano ad AstraZeneca riguardano 131 casi positivi al coronavirus e affrontati con i 2 tipi diversi di sperimentazione vaccinale: la prima riguarda mezza dose di vaccino iniziale e una dose piena dopo circa un mese, qui l’efficacia è schizzata al 90%. Di contro però, il secondo regime di vaccinazione – 2 dosi piene a distanza di un mese – è arrivato solo al 62% di efficacia: per questo il dato finale è una media ponderata attorno al 70%, mentre Pfizer annuncia il 95% e Moderna il 94,5%. Di contro però, sottolinea AstraZeneca, i punti di forza del vaccino europeo non sono minimi: maggiore facilità di conservazione e costo alquanto più economico rispetto ai due vaccini finora presenti negli Stati Uniti. «La semplice catena di distribuzione del vaccino e il nostro impegno senza scopo di lucro affinché ci sia un accesso ampio, equo e tempestivo», spiega l’ad di AstraZeneca Pascal Soriot, «significa che sarà conveniente e disponibile a livello globale, fornendo centinaia di milioni di dosi». La stessa società annuncia che saranno effettuate ulteriori analisi nelle prossime settimane per valutare al meglio tutte le sperimentazioni e giungere infine alla strutturazione finale del vaccino anti-Covid al massimo delle proprie caratteristiche. La capacità di produzione invece dovrebbe vedere oltre 3 miliardi di dosi in tutto il 2021, come annunciato da AstraZeneca nel suo vasto report diffuso oggi.



