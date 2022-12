Vaccino covid: un’indagine sugli effetti collaterali/ Florida contro Pfizer e Moderna

Florida: un’indagine per appurare gli illeciti dietro al vaccino per il covid

Il governatore della Florida, Ron DeSanctis, da tempo combatte contro il vaccino per il covid, e martedì ha annunciato di aver chiesto alla Corte Suprema americana di avviare un’indagine per appurare “qualsiasi illecito commesso” nel suo Stato. Lo riporta la CNN, sostenendo anche che si tratta di una decisione presa per alimentare quel senso di avversione al vaccino tanto caro ai repubblicani americani, amplificando gli infondati timori per gli effetti collaterali derivati dalla vaccinazione.

OBBLIGO VACCINALE/ Il tribunale dell'Aquila chiama e la Corte costituzionale risponde

Insomma, la Florida si sta trasformando in un terreno di scontro tra i detrattori del vaccino per il covid e le aziende farmaceutiche che li hanno distribuiti, Pfizer e Moderna sopra alle altre. Dentro alla lente del gran giurì richiesto da DeSanctis, infatti, finirà tutta la filiera di produzione, distribuzione e promozione dei vaccini. Il secondo obiettivo del governatore sarebbe, sempre secondo quanto riporta la CNN, contrastare il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (il CDC, Center for Disease Control and Prevention), che secondo lui “non svolge una funzione utile“, prendendo, infine, di mira anche l’agenzia federale FDA.

Schillaci "Rinegoziare contratti vaccini"/ "Stati non devono pagare spese per danni"

La posizione della Florida sul vaccino per il covid

Il vaccino per il covid, dunque, se la Corte Suprema dovesse accettare di avviare l’indagine richiesta dal governatore della Florida, finirà sotto la lente di ingrandimento. D’altronde, come sottolinea ancora una volta la CNN, DeSanctis ha fatto da sempre dello scetticismo nei confronti del vaccino e di tutto ciò che è annesso alla gestione del coronavirus, tema di campagna elettorale, con l’obiettivo sempre più vicino di candidarsi alle elezioni del 2024, scalzando Donald Trump dalla presidenza del partito repubblicano.

"No vax discriminati dai vaccinati"/ Nuovo studio: "Retorica negativa dai governi"

Uno scetticismo, quello per il vaccino contro il covid, che muove nella direzione di criticare, indirettamente, l’ex Presidente Trump, che era in carica durante lo sviluppo degli stessi. A giugno dello scorso anno DeSanctis aveva impedito le vaccinazioni ai bambini di età inferiore ai 5 anni in Florida, contrastando la decisione del CDC e della FDA. Infine, recentemente il chirurgo generale di DeSanctis aveva detto che i vaccini causavano una serie di effetti avversi, come per esempio la miocardite, affermando la necessità di ulteriori studio sugli effetti collaterali. “Risponderemo a questa domanda”, aveva promesso, “che sono sicuro tenga svegli fino a tarda notte gli amministratori delegati di Pfizer e Moderna, sperando che nessuno controlli. Ma lo faremo noi, qui in Florida”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA