Vaccino efficace contro tutti i coronavirus/ Prime risposte positive: ok sui topi

Il vaccino contro tutte le varianti del covid fino ad ora scoperte, sta funzionando alla perfezione contro i topi, di conseguenza, sembrano esservi ottime chance di vederlo a breve testato sull’uomo e quindi approvato dagli enti regolatori. E’ stata individuata un’area della proteina Spike come bersaglio, la subunità 2, che secondo i ricercatori del Francis Crick Institute di Londra, sarebbe appunto efficace per la creazione di un siero pan-coronavirus, valevole quindi contro le varianti ma anche contro nuovi virus nonché i comuni raffreddori. Si tratta quindi di un vaccino rivoluzionario che dovrebbe attivare gli anticorpi in grado di riconoscere molteplici coronavirus diversi, bloccando il virus prima che lo stesso inizi a replicarsi.

Cosa sappiamo di questa subunità 2 su cui solo di recente gli scienziati di tutto il mondo si stanno concentrando? “L’area S2 della proteina spike – spiega Kevin Ng, co autore dello studio al laboratorio di Retrovirus del Crick – è un target promettente per un potenziale vaccino pan-coronavirus perché presenta molte più similarità anche in vari coronavirus diversi rispetto alla S1. È anche meno soggetta a mutazione e quindi un vaccino che ha come bersaglio questa zona potrebbe risultare più robusto”.

VACCINO CONTRO IL PAN-CORONAVIRUS FUNZIONA: “C’E’ ANCORA MOLTO DA FARE”

Nikhil Faulkner, co-autore dello studio, aggiunge: “Un potenziale vaccino S2 non fermerebbe il contagio ma potrebbe garantire una protezione sufficiente a sopravvivere all’infezione iniziale e nel frattempo potrebbe potenziare le difese contro il coronavirus preparando il sistema immunitario a rispondere a future infezioni”.

I ricercatori del Crick, parlando con Il Fatto Quotidiano, sottolineano come vi sia “ancora molto lavoro da fare per testare questo approccio e capire quale sia la strada migliore per sviluppare e testare un vaccino S2 efficace e sicuro anche sugli umani”, aggiungendo che non è possibile indicare una tempistica precisa, forse mesi o magari anni. In ogni caso le sperimentazioni in tutto il mondo sono scattate, e la speranza e che si posa aver il pan vaccino il prima possibile.

