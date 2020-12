VACCINO MODERNA, “EFFETTI COLLATERALI PER CHI HA FILLER”/ “Gonfiore, infiammazione..”

Il vaccino anti-Covid prodotto da Moderna potrebbe avere degli effetti collaterali nei pazienti che hanno fatto trattamenti cosmetici a base di iniezioni di filler. A dare la notizia è il New York Post dopo aver preso visione di un report del comitato consultivo della FDA, l’ente regolatorio americano che ha dato il suo benestare all’approvazione del siero contro il coronavirus.

Gli esperti della Food and Drug Administration, tra le controindicazioni per i pazienti che hanno eseguito il filler hanno indicato “gonfiore e infiammazione” nelle zone interessate dalle iniezioni. A questa conclusione si è giunti dopo aver osservato i suddetti effetti collaterali su alcuni pazienti che hanno preso parte ai trials, necessari a verificare l’efficacia e la sicurezza del vaccino, che hanno poi portato all’approvazione del siero di Moderna.

VACCINO MODERNA, “EFFETTI COLLATERALI PER CHI HA FATTO PUNTURE DI FILLER”

Secondo il comitato della FDA, però, diversi partecipanti che hanno fatto iniezioni di filler hanno sperimentato diversi effetti collaterali. Secondo una dermatologa californiana, la dottoressa Shirley Chi, quella riscontrata è una reazione di tipo immunologico. Intervistata da ABC7, l’esperta ha spiegato: “Il sistema immunitario che causa l’infiammazione accelera quando si ottiene un vaccino: è così che dovrebbe funzionare“, spiegando così come si tratti di una reazione del tutto normale. La stessa dottoressa ha notato come gli effetti collaterali sono stati facilmente trattati dal personale medico. La dermatologa ha continuato spiegando che “un paio di pazienti avevano fatto il filler per le guance sei mesi prima del vaccino e un paziente aveva fatto il filler per le labbra due giorni dopo il vaccino. Tutti sono stati trattati con steroidi e antistaminici e tutte le loro reazioni sono state risolte“. Ecco perché questi effetti collaterali non dovrebbero impedire alle persone che hanno fatto il filler di ricevere il vaccino di Moderna contro il coronavirus.



