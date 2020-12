Vaccino Pfizer anti Covid è in Italia/ Viaggio con scorta, coinvolti servizi segreti

Il vaccino è arrivato in Italia. I camion-frigo con i primi lotti Pfizer-BioNTech partiti dal Belgio sono in viaggio verso Roma. Il laboratorio dell’Istituto Lazzaro Spallanzani è infatti l’approdo ultimo. Qui verranno stoccati, conservati, etichettati e poi distribuiti e dirottati verso le altre regioni. Quello dei primi vaccini anti Covid è stato un viaggio in parte segreto. I protocolli di sicurezza sono strettissimi e riservati, infatti non coinvolgono solo le forze di sicurezza, ma anche i servizi segreti, per evitare che possano esserci incidenti, come rapine o attacchi informatici. Non a caso un collegamento mattutino di Rai News24 è saltato in quanto il passaggio è stato “schermato”.

Anche la casa farmaceutica ha sviluppato dei piani logistici e strumentazioni dettagliate per garantire un trasporto efficace, oltre che il continuo controllo della temperatura dei vaccini. Il confezionamento e stoccaggio è stato adattato alla varietà dei luoghi in cui avranno luogo le vaccinazioni, quindi sono stati predisposti contenitori specifici a temperatura controllata che usano ghiaccio secco per mantenere -70 gradi centigradi fino a 10 giorni.

VACCINO PFIZER ANTI COVID IN ITALIA CON SCORTA

Per il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech sono stati usati sensori termici abilitati al Gps con una torre di controllo che segue la posizione e la temperatura di ogni spedizione tramite i percorsi prestabiliti. In questo modo è possibile prevenire in maniera pro-attiva le deviazioni indesiderate e agire prima che si verifichino. Stando a quanto riportato da Agi, una volta arrivato a destinazione il contenitore termico, si valutano diverse opzioni di conservazione. I vaccini possono restare fino a sei mesi in congelatore a temperatura ultra bassa o si possono usare contenitori isotermici Pfizer che possono fungere da unità di stoccaggio temporaneo purché siano riempiti di ghiaccio secco ogni 5 giorni. In parallelo si attiva il piano per le attività di presidio e scorta nel Lazio dei vaccini. A dare manforte dal piano di vigilanza anche lo Stato Maggiore della Difesa che si occuperà della distribuzione delle dosi in tutta Italia tramite l’operazione Eos.





© RIPRODUZIONE RISERVATA