Vaccino Pfizer, BioNTech “2022? Dovremo cambiarlo”/ “Probabile nuova variante Covid”

Manca ancora una decisione riguardo la terza dose di vaccino anti Covid per tutti, ma il richiamo è considerato evidentemente inevitabile dalle case farmaceutiche. Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, prevede infatti la necessità di aggiornare la formulazione con cui è stato sviluppato il siero in collaborazione con Pfizer. In un’intervista al Financial Times ha, infatti, spiegato che potrebbero lavorarci per il prossimo anno per garantire una protezione dalle varianti del Covid, in virtù delle mutazioni del coronavirus. «Quest’anno un vaccino differente è completamente inutile», ha dichiarato, smentendo quanto dichiarato da alcuni esperti secondo cui già questi vaccini non sono più adatti.

Ciò in quanto «le varianti attualmente in circolazione, quali Delta, sono più contagiose ma non abbastanza diverse da mettere a rischio l’efficacia degli attuali vaccini». D’altra parte, Sahin ammette che «entro la metà del prossimo anno potremmo trovarci in una situazione diversa». Di conseguenza, bisogna monitorare attentamente la situazione.

“CORONAVIRUS POTREBBE SFUGGIRE AD ANTICORPI VACCINO”

«Il virus continuerà a sviluppare mutazioni che potrebbero sfuggire alla risposta immunitaria indotta dal vaccino, rendendo necessaria una versione “su misura” per colpire in modo specifico il nuovo ceppo», ha dichiarato Ugur Sahin nell’intervista rilasciata al Financial Times. Al momento non c’è un nuovo ceppo da contrastare, motivo per il quale per ora è sufficiente il vaccino in circolazione. «Non abbiamo motivo di presumere che il virus di prossima generazione sarà meno problematico per il nostro sistema immunitario rispetto al virus esistente. L’evoluzione continua, è appena iniziata».

Ma in ogni caso Pfizer e BioNTech stanno lavorando per un vaccino anti Covid a mRna aggiornato, affinché sia ulteriormente efficace contro la variante Delta. Nell’agosto scorso è stato avviato un trial clinico su questa versione aggiornata per scongiurare quel calo di efficacia registrato per la Delta.



