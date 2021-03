VACCINO PFIZER EFFICACE CONTRO VARIANTI/ Studio Usa: “Blocca anche la brasiliana”

Il vaccino anti-Covid della Pfizer è altamente efficace anche sulle varianti, compresa quella brasiliana. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto dal colosso farmaceutico in collaborazione con l’Università del Texas. La ricerca ha dimostrato che il sangue prelevato da persone vaccinate con il siero Pfizer ha neutralizzato una versione del virus costruita in laboratorio che contiene le stesse mutazioni sulla “spike” che caratterizza la variante brasiliana P.1., considerata tra le più pericolose non solo per la sua contagiosità, ma anche per la capacità di reinfettare chi si è già ammalato di Covid-19. A detta degli autori dello studio, il vaccino è altrettanto efficace contro la variante inglese e ha mostrato un’efficacia “robusta, ma inferiore” contro la variante del Sud Africa.

VACCINO PFIZER EFFICACE CONTRO VARIANTI

Sebbene lo studio debba essere ancora validato da dati reali, esso fornisce indicazioni importanti e rassicuranti sull’efficacia del vaccino rispetto alle varianti, destinate secondo gli esperti a diventare dominanti rispetto al ceppo originario del virus. Lo studio deve ancora essere validato da dati reali ma fornisce ulteriori indicazioni sull’efficacia del vaccino rispetto alle varianti, che già era stata suggerita da precedenti studi. Rispetto alla minor efficacia sulla variante sudafricana, Pfizer – come riportato dalla Reuters – ha dichiarato di credere che sia altamente probabile che il suo attuale vaccino protegga contro la variante sudafricana. Tuttavia, la casa farmaceutica sta progettando di testare una terza dose di richiamo del loro vaccino, nonché una versione ricalibrata specificamente per combattere la variante, al fine di comprendere meglio la risposta immunitaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA