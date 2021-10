Vaccino Pfzier ai bambini 5-11 anni: ok di Fda/ Riceveranno un terzo della dose

Come previsto e come pre-annunciato, è giunta da parte della Fda, Food and Drug Administration, agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di valutare la sicurezza e l’approvazione dei farmaci, l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, ai bambini di età compresa fra i 5 e gli undici anni. Fino ad oggi il siero contro il coronavirus era stato autorizzato nel mondo solo dai 12 anni in su, ma dalla giornata di ieri anche la fascia più giovane ha ottenuto il lasciapassare.

Questo significa, come sottolinea il Post, che nei prossimi mesi circa 28 milioni di bambini che vivono oltre oceano potranno ricevere il vaccino anti covid, dose che sarà pari ad un terzo di quella che solitamente viene iniettata agli adulti (10 microgrammi invece di 30 microgrammi). Inoltre, per completare il ciclo di vaccinazione, i più piccoli riceveranno due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Le vaccinazioni dovrebbe scattare già nel giro di pochi giorni, precisamente da mercoledì prossimo, dopo l’approvazione dei CDC, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

VACCINI PFIZER, OK AI BAMBINI 5-11 ANNI: LE PAROLE DI FAUCI

Che il lasciapassare per i più piccoli sarebbe arrivato in tempi brevi, lo si era già capito dalle dichiarazioni che pochi giorni fa aveva rilasciato il massimo virologo Usa, membro dell task force anti covid della Casa Bianca, Anthony Fauci, che parlando il 25 ottobre scorso aveva spiegato: “Se tutto va bene, e otteniamo l’approvazione normativa e la raccomandazione del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), è probabile che i vaccini saranno disponibili per i bambini dai 5 agli 11 anni entro la prima o la seconda settimana o due di novembre”, aggiungendo che “I primi dati appaiono buoni”. Il 20 settembre scorso Pfizer/BioNTech aveva diffuso i primi risultati dei test clinici eseguiti su circa 4.500 bambini, e il vaccino era risultato “sicuro e ben tollerato”, producendo una risposta immunitaria “sostenuta”, e non inferiore a quella dei vaccinati over 12.

