Vaclik al Napoli?/ Calciomercato news, inserimento dell’Olympiacos e due opzioni

CALCIOMERCATO NEWS, I GRECI SI FANNO AVANTI

I dirigenti del Napoli si stanno muovendo su diversi fronti in questa sessione di calciomercato estivo, portiere compreso. Gli azzurri vorrebbero un nuovo elemento da alternare a Meret vista la prossima partenza di David Ospina e le indiscrezioni raccontano da diversi giorni di come i partenopei abbiano già bloccato in questo senso lo svincolato Tomas Vaclik, rimasto senza squadra dopo l’esperienza col Siviglia. Non avendo voluto proseguire con gli spagnoli, l’estremo difensore ceco si sarebbe dunque accordato con la società di De Laurentiis ma stando alle rivelazioni provenienti da Tuttomercatoweb.com, per Vaclik si sarebbe fatto avanti l’Olympiacos ed i greci sarebbero molto vicini ad ufficializzare la firma sul contratto. I biancorossi vorrebbero Vaclik a causa dell’imminente trasferimento di Josè Sa al Wolverhampton, club della Premier League che a sua volta sta completando il passaggio di Rui Patricio alla Roma del nuovo allenatore Josè Mourinho.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Sirigu o Consigli per rimpiazzare Ospina

CALCIOMERCATO NEWS, ALTERNATIVE IN ITALIA

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da una decina di giorni circa ed il Napoli sembrava essersi sistemato tra i pali avendo trovato l’intesa di massima con lo svincolato Tomas Vaclik. Tuttavia l’inserimento dell’Olympiacos porterebbe gli azzurri a considerare più seriamente le piste riguardanti Salvatore Sirigu del Torino oppure Andrea Consigli del Sassuolo. Entrambi trentaquattrenni, per Tuttosport anche l’Olympiacos stesso si sarebbe interessato a Sirigu che, impegnato con la Nazionale italiana questa sera ad Euro 2020 per la finale contro l’Inghilterra, potrebbe decidere di lasciare il Piemonte ed accasarsi altrove per chiudere la sua carriera.

