VACLIK AL NAPOLI/ Calciomercato News, partenopei vicinissimi al secondo di Meret

CALCIOMERCATO NAPOLI, ORA SI PUO’ TRATTARE

Il Napoli è al lavoro in questa finestra di calciomercato estivo per potenziare l’organico che sarà messo a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti, che ha sostituito Gennaro Gattuso in panchina. Uno dei nomi più caldi in orbita partenopea in questi giorni rimane quello di Tomas Vaclik, estremo difensore ceco che è stato eliminato da Euro 2020 ieri al termine della partita persa contro la Danimarca. Rimasto svincolato ufficialmente dal primo di luglio, nella passata stagione Vaclik ha vestito la maglia del Siviglia con cui ha collezionato appena otto presenze tra campionato e coppe varie ma ha dato prova di grande valore proprio agli Europei. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola, Vaclik avrebbe già raggiunto l’intesa con il Napoli per il suo tesseramento.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SARA’ IL SECONDO DI MERET

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Tomas Vaclik, il Napoli ha già ragionato su come verrà impiegata questa risorsa proveniente dal calciomercato estivo. Il portiere trentaduenne non dovrebbe infatti vestire il ruolo di titolare nella squadra di mister Spalletti ma verrà anzi considerato la parima alternativa al più giovane Alex Meret, su cui gli azzurri vogliono puntare da qui all’immediato futuro. Avendo a disposizione un secondo esperto da cui imparare, il ventiquattrenne Meret dovrebbe quindi avere la possibilità di crescere e mostrare il suo valore in una big del nostro campionato qual è il Napoli.

