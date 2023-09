Valditara: “scuole aperte in estate, piano da 1 miliardo di euro”/ “Fondi Ue da 3,7 mld per nuovi progetti”

VALDITARA CONFERMA IL “PIANO ESTATE” PER LA SCUOLA DEL FUTURO: “STANZIATO 1 MILIARDO DI EURO”

Dal mese di ottobre scatterà il piano di modernizzazione della scuola con un miliardo di euro subito a disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito: lo ha annunciato il Ministro Giuseppe Valditara sottolineando come gran parte delle risorse serviranno a metter in cantiere un vero “piano estate” per tenere le classi aperte anche durante i mesi estivi. Intervenuto a Roma per la presentazione del Programma Nazionale 2021-2027 Scuola e Competenze, il Ministro titolare del MIM ha annunciato soddisfatto l’unità di intenti fra fondi strutturali, risorse dello Stato e fondi del PNRR.

«Abbiamo ottenuto uno stanziamento di un miliardo in più rispetto al precedente piano. Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780 milioni di euro per investimenti in materia di istruzione», sottolinea il Ministro Valditara illustrando i fondi a disposizione per i prossimi anni, «abbiamo fatto un ingente investimento per i laboratori con 186 milioni, con le azioni per la digitalizzazione degli ambienti per l’infanzia con 95 milioni, l’azione per gli studenti ucraini con 50 milioni e l’attuazione delle azioni di Agenda Sud con un investimento di fondi Pon di oltre 184 milioni».

IN COSA CONSISTE IL “PIANO ESTATE” MESSO A PUNTO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Valditara ritorna su quanto già anticipato negli scorsi mesi con l’intenzione di tenere le scuole aperte anche in estate con possibilità per il momento facoltativa per gli istituti: «Vogliamo poi varare un vero e proprio piano estate», sottolinea il titolare dell’Istruzione in conferenza stampa, «le scuole dovranno poter assicurare attività per tutto l’anno ai loro studenti cosìda divenire veri centri di aggregazione civica e sociale».

Di contro, Valditara ammette che dovranno essere le istituzioni a mettere i soldi tali da consentire che le scuole «secondo la loro autonomia possano diventare momenti di formazione e di aggregazione per i ragazzi che in estate magari non hanno punti di riferimento». Per realizzare le azioni del piano casa il Ministro MIM conferma la destinazione di «almeno un miliardo di euro e da fine ottobre inizieremo a essere operativi».

GLI ALTRI PROGETTI, DALLE SCUOLE IN ESTATE FINO ALLA MODERNIZZAZIONE: PARLA IL MINISTRO VALDITARA

È lungo però l’elenco di progetti anticipati dal Ministro Valditara nel piano scuola dei prossimi anni, con lo sblocco di quei fondi europei necessari per poter ammodernare l’istruzione nazionale: «Vogliamo sviluppare sempre più quell’azione di personalizzazione degli apprendimenti in coordinamento con le figure del tutor e degli orientatori che sono pagate con fondi ministeriali che contiamo di incrementare».

Occorre però pagare quei docenti che negli orari extracurriculari svolgeranno queste azioni di personalizzazione, riconosce Valditara; così come occorre realizzare al più presto «un piano di formazione scolastico a cominciare dai dirigenti e dal personale direttivo». Altri progetti riguardano il piano per le palestre e le mense, con attenzione alle scuole del primo ciclo, in modo da «favorire il prolungamento del tempo scuola e le attività del pomeriggio anche oltre l’orario scolastico». Da ultimo, il titolare del MIM annuncia l’intenzione di voler potenziare laboratori nei licei, negli istituti di formazione tecnica, negli istituti di formazione professionale «per avvicinare sempre di più la formazione scolastica alle esigenze del lavoro espresse dai territori». L’intento è chiaro: «occorre congiurare sempre più territori, lavoro e impresa con la scuola», conclude Valditara.

