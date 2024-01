Valentin Alexandru ed Emy Buono stanno insieme dopo Tocca?/ Le foto in camera da letto stupiscono i fan

Valentin Alexandru ritrova l’amore con Emy Buono? Lo scoop

Valentin Alexandru ha avuto una relazione con Francesca Tocca ad Amici, nel periodo in cui è stata separata dal marito Raimondo Todaro. Il gossip scoppiò per il presunto tradimento della ballerina proprio con il professionista di ballo latino-americano, mai del tutto confermata.

A distanza di tempo, sembra che Valentin abbia ritrovato l’amore con un volto noto dello spettacolo. Si tratta di Emy Buono che ha partecipato all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. I due sono apparsi piuttosto intimi sui social, mostrandosi in camera da letto insieme a Bucarest, Romania, paese di nascita del ballerino. E’ nata una storia d’amore o si tratta di un semplice flirt? Per il momento la coppia sembra godersi il relax senza uscire totalmente allo scoperto.

Emy e la nuova vita in convento: “Ho bisogno di un po’ di pace”

Emy Buono, dunque, potrebbe avere un flirt in corso con Valentin Alexandru e questo rimane una sorpresa per i fan considerando la sua volontà di chiudersi in convento. Diversi mesi fa, infatti, l’ex pupa annunciava la chiusura del suo profilo OnlyFans svelando di essersi pentita.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Emy dichiarava: “Il mese scorso ho chiuso il mio profilo OnlyFans. Ho detto addio ai miei diecimila abbonati. Ho capito che posso fare a meno del sesso se non c’è anche l’amore. – ha spiegato – E ho deciso di vivere questa fine estate qui, dalle mie amiche suore, nel loro convento di Sorrento. Ho bisogno di un po’ di pace. Di un po’ di serenità che solo questo posto, tra i limoneti e il mare, mi dona. Ho bisogno di dimostrare a me stessa che può esserci una nuova Emy Buono“.

