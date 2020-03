Valentin/ Ha conquistato Vanessa Incontrada e ora sfida Javier e Nicolai (Amici 2020)

Ma vogliamo dire che Valentin ha stupito tutti? Per un attimo lo abbiamo odiato quando ad Amici 2020 si mostrava strafottente, si presentava impreparato alle interrogazioni e saltava le lezioni, soprattutto quelle di classico, ma pian piano lo abbiamo apprezzato per la sua forza e il suo modo di combattere senza arrendersi mai. Valentin sa quello che vuole e fin dall’inizio non ha voluto perdere di vista l’obiettivo arrivando al serale tra i primi e puntando dritto al palco importante al fianco dei ballerini professionisti e ottenendo il giudizio positivo dei giudici a cominciare da Vanessa Incontrada. La bella attrice ha riconosciuto subito il sangue caliente di Valentin salvo poi scoprire che non è spagnolo come lei credeva. Proprio per questo il giudice ha deciso di chiedere ai ballerini di affrontarsi in una prova comparata che faccia venire a galla il loro sangue latino e la loro sensualità, Valentin ha già vinto o Javier e Nicolai riusciranno a sorprenderci?

I COMPLIMENTI DI VANESSA INCONTRADA E NYV A VALENTIN AD AMICI 19

Valentin ad Amici 2020 ha conquistato i professionisti e anche Giuliano Peparini che lo segue sempre alle prove e si complimenta spesso con lui. Lo stesso fa Natalia Titova che ha protetto il ballerino sin dall’inizio e continua a farlo lavorando con lui su tutte le coreografie da portare sul palco del secondo serale, cosa gli vedremo ballare questa sera? A parte la comparata di ballo con Javier e Nicolai, Valentin è chiamato a ballare con la sua Francesca ma anche con Elena d’Amario per una serie di coreografie che lo vedranno impegnato non solo in latino ma anche in moderno. Riuscirà il bel ballerino a conquistare il pubblico e i giudici? Nella puntata di venerdì scorso ha rischiato seriamente di uscire e lui stesso si è detto a rischio seppur consapevole di quelle che sono le sue doti. Ha ragione? Chi si è schierata al suo fianco in questi giorni è Nyv. La cantante ha avuto modo di parlare dell’amico in confessionale dicendosi particolarmente colpita da lui che rappresenta il top: “Per me è il numero uno per quanto riguarda la disciplina, il rispetto e il modo di approcciarsi a quello che sta facendo. Lui è sempre molto concentrato e non smette mai di credere in quello che fa. Sa riconoscere l’errore e poi lo supera alla grande. Non piange e non si dispera mai. Si chiude in sé stesso, riflette e va avanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA