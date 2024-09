Valentina Barbieri, chi è il fidanzato Thomas Basilico: come si sono conosciuti

Nella vita della celebre tiktoker Valentina Barbieri qualche tempo fa è arrivato a bussare l’amore, visto che la giovane imitatrice è fidanzata con il collega Thomas Basilico. Un amore che prosegue all’insegna dell’imitazioni, con la coppia che spesso sui social è diventata virale cimentandosi in imitazioni tutte da ridere, come quelle di Chiara Ferragni e Fedez ai tempi del matrimonio, ma anche di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra le altre. L’amore tra Valentina Barbieri e il fidanzato Thomas Basilico ha avuto origine proprio grazie al teatro, come svelato dalla comica in una intervista concessa qualche tempo fa al noto portale Fanpage: “Ci siamo conosciuti quando ero un po’ in crisi con l’Università e avevo cominciato a frequentare un laboratorio teatrale, lì l’ho incontrato per la prima volta e poi ci siamo messi insieme. Questa passione comune è stata ed è una delle cose che ci unisce”.

Thomas Basilico, fidanzato di Valentina Barbieri, e la compagna di vita, hanno visto sbocciare il loro amore grazie al teatro e da qualche anno fanno coppia fissa anche su TikTok, dove mettono in mostra le loro abilità apprese e l’innato spirito imitativo che fa parte della loro indole.

Valentina Barbieri e il fidanzato Thomas Basilico sognano una famiglia

Alla domanda ‘dove ti vedi tra dieci anni?’ Valentina Barbieri ha risposto proiettando lo sguardo a una famiglia che potrebbe sbocciare, la speranza per i due comici e imitatori è quella di poter gettare le basi negli anni per poi pensare a un matrimonio e a un figlio, come svelato dalla tiktoker in un’intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair.

Valentina Barbieri e il fidanzato Thomas Basilico ambiscono a creare un loro quotidiano e l’imitatrice ha raccontato al noto sito: “Tra 10 anni mi piacerebbe svegliarmi ed essere una donna soddisfatta del proprio lavoro, essere sposata e avere almeno un figlio”.