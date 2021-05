Valentina Bisti/ “Mio marito Claudio Colaicomo? Abbiamo avuto incomprensioni ma…”

Nota giornalista e conduttrice televisiva, Valentina Bisti è la protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, show di Rai 1 condotto da Amadeus. Volto del Tg1 ma anche di Uno Mattina Estate, la Bisti ha una vita privata abbastanza riservata ma sappiamo che la donna è legata a Claudio Colaicomo, uno scrittore e manager d’azienda. I due sono sposati e, a quanto pare, anche due volte: una prima a Las Vegas e una seconda volta in Italia, per la precisione ad Arezzo. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù un paio di anni fa, parlando del marito ha raccontato: “Quando ero agli inizi della mia carriera ci vedevamo pochissimo, perché io ero sempre impegnata. Questo ci ha portato ad avere delle incomprensioni”, ha ammesso la conduttrice.

Valentina Bisti: “Io e Claudio siamo una famiglia solida”

Delle incomprensioni che sono state però superate da Valentina Bisti e suo marito Claudio. Lei stessa ha infatti rivelato come: “Le abbiamo risolte con il dialogo, – ha ammesso – lui ha capito che amo il mio mestiere e mi è rimasto sempre accanto”. Valentina e Claudio sono molto felici: i due sono sposati da anni ma non hanno figli e hanno anzi dichiarato di non averne voluti: “Stiamo bene così e siamo realizzati: la nostra famiglia è già ben solida”, ha rivelato infatti la Bisti qualche tempo fa. Un amore solido che fa di loro quella che potremmo definire una coppia modello!

