Valentina Caruso ‘supera’ Diletta Lotta?/ “La giornalista di Sky nuova reginetta”

Lei si chiama Valentina Caruso e potrebbe a breve diventare la nuova reginetta del calcio in TV. La brava e bella giornalista di Sky Sport continua la sua scalata verso il successo al punto tale che per qualcuno potrebbe prendere il posto della ben nota Diletta Leotta. Il portale Dagospia, in particolare, lancia l’indiscrezione con le consuete parole sarcastiche: “Non solo Barella: la Sardegna regala all’Italia un altro gioiello, Valentina Caruso”, si legge. E ancora: “la gnocchissima giornalista di Sky Sport si candida a diventare la reginetta di Instagram. Diletta, scansate…”, conclude allora Dago, sottolineando il possibile ‘scontro televisivo’ tra i due volti dello sport nel corso dei prossimi mesi. Ma chi è questa nuova giornalista in forza a Sky che sta diventando sempre più popolare anche su Instagram?

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Mihriban lascia Korludag?

Valentina Caruso, la passione per il calcio nata da bambina

Valentina Caruso, stando alle indicazioni del web, ha 36 anni, è laureata in Lettere ed è stata sin da piccola una grande appassionata di calcio. Intervistata da sportpaper.it, ha rivelato che: “L’amore per il calcio me l’ha trasmessa fin da bambina mia madre tifosissima del Cagliari e poi i miei fratelli gemelli che hanno 2 anni e mezzo più di me. Giocavo a calcio insieme a loro e poi mi sono tesserata con la squadra del quartiere dove abito”. Per quanto riguarda la gavetta fatta finora e l’arrivo a Sky, la Caruso ha tenuto a precisare che “non mi sono mai avvalsa di una protezione da parte di qualcuno, di una raccomandazione. Non ho mai chiesto aiuto a nessuno, ho fatto tutto con i miei unici sforzi e sacrifici”.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Selin vede Serkan ed EdaAlena Seredova, ancora tensione con Ilaria D'Amico/ Famiglia allargata? Nuovo "no"

© RIPRODUZIONE RISERVATA