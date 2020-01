Valentina Dallari difende Junior Cally/ Bufera Sanremo 2020: “Niente da aggiungere”

Per Valentina Dallari, fidanzata di Junior Cally, le chiacchiere di questo ultimo periodo stanno a zero. Ed infatti, ha postato una fotografia dove compaiono la sua mano insieme a quella del rapper, scrivendo: “Nient’altro da aggiungere”. Il cantante a breve calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, per presentare la sua ultima canzone dopo le polemiche degli ultimi giorni che ne chiedono, a grande voce, la squalifica. Come andrà a finire? Tra gli ultimi, anche l’intervento di Ornella Vanoni che ha chiesto ai giovani di bloccare la sua partecipazione al Festival della Musica Italiana che debutterà il prossimo 4 febbraio in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il Presidente della Rai, Marcello Foa, ha tirato in mezzo proprio i testi forti del passato: “Si chiama Gioia perché fa la troia. Questa non sa cosa dice, porca troia quanto cazzo chiacchiera. L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa”, rappava. “Non rinnego niente di me, ma non vado certo fiero dei miei sbagli”, si è giustificato con la carta stampata.

Sanremo 2020, Valentina Dallari difende Junior Cally dalle polemiche

Junior Cally sui social, invece, è rimasto in rigoroso silenzio. Ha postato solamente una fotografia con Valentina Dallari, la sua dolce metà. La 26enne, conosciuta per aver fatto la tronista a Uomini e Donne (ed avere scelto Andrea Melchiorre), attualmente è una delle deejay più promettenti del nostro paese. “Ci siamo incontrati in un momento particolare per entrambi”, ha affermato lei verso la fine di novembre. “Mi ha contattata su Instagram diverse volte, ma aveva questa maschera antigas e mi metteva un po’ ansia parlare con una persona senza volto. Poteva esserci chiunque là sotto (…) Un giorno però ha commentato la pagina di un libro che stavo leggendo che parlava di famiglia ed era molto intimo. Di solito mi scrivono che sono bella, lui ha trovato il modo di farsi notare. Da lì è iniziato tutto. Siamo molto simili”.

