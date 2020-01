Valentina Dallari, chi è fidanzata di Junior Cally/ “La maschera mi metteva ansia”

Chi è la fidanzata di Junior Cally

Junior Cally è il concorrente del Festival di Sanremo 2020 che, a causa dei suoi pezzi particolarmente misogini, ha già causato una marea di polemiche. Chi è la sua fidanzata? Il suo nome è Valentina Dallari, nota dj con ingaggi in tutta Europa e volto molto amato dagli appassionati del trono classico di Uomini e Donne. La Dallari, infatti, nel 2015 è stata una delle troniste di Maria De Filippi, in un percorso mediatico alla ricerca dell’uomo perfetto che si è concluso con la scelta di Andrea Melchiorre. Tuttavia, oggi che quella storia è soltanto un lontano ricordo, Valentina Dallari ha ritrovato la felicità accanto a un altro uomo, il rapper Junior Cally, che ha fatto breccia nel suo cuore in maniera del tutto inattesa. La notizia della loro relazione, in particolare, è stata resa nota lo scorso ottobre, dopo che la Dallari, molti mesi prima, aveva svelato di aver cominciato a frequentare una persona. Non si sa ancora se si tratti o meno del rapper o di qualcun altro: ciò che è certo è che il loro amore sembra aver già superato anche le polemiche più recenti.

Valentina Dallari: il primo incontro con junior cally

A raccontare come sia nato il loro amore è stata proprio Valentina Dallari, che ha spiegato come Junior Cally sia riuscito a conquistarla nonostante le sue vecchie ferite: “Diversi mesi fa ho conosciuto una persona speciale”, ha svelato l’ex tronista lo scorso novembre in un’intervista concessa al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Ci siamo incontrati in un momento particolare per entrambi ed è stata l’unica persona per la quale ho deciso di buttarmi di nuovo”. Nella lunga intervista, dove la Dallari ha parlato anche dell’anoressia faticosamente combattuta, si legge inoltre del loro primo incontro, un confronto che tuttavia le ha lasciato in profondo senso di inquietudine: “Mi ha contattata su Instagram diverse volte, ma aveva questa maschera antigas e mi metteva un po’ ansia parlare con una persona senza volto. Poteva esserci chiunque là sotto (…) Un giorno però – continua la Dallari – ha commentato la pagina di un libro che stavo leggendo che parlava di famiglia ed era molto intimo. Di solito mi scrivono che sono bella, lui ha trovato il modo di farsi notare. Da lì è iniziato tutto”.

