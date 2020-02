Valentina Dallari, fidanzata Junior Cally/ Foto dopo Sanremo: nudi a letto e…

“Niente da dire … orgogliosissima di te”. Poche parole ma ricche d’amore quelle di Valentina Dallari per il fidanzato Junior Cally, che ieri ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo per la prima volta. La deejay, che il pubblico ha imparato a conoscere prima per il suo percorso come tronista a Uomini e Donne poi per la storia di grande forza che l’ha vista protagonista, poche ore fa ha voluto condividere con i follower uno scatto. Nella foto Valentina e Junior Cally sono a letto e si abbracciano, lei guarda l’obiettivo, lui è invece di spalle, disteso tra le sue braccia. Un gesto d’amore, una dedica con la quale Valentina ha voluto palesare al fidanzato di essere fiera di lui dopo l’esibizione di ieri sul palco dell’Ariston.

Valentina Dallari supporta il fidanzato Junior Cally a Sanremo: “Felicissima”

Purtroppo, al momento, Junior Cally è 24esimo, dunque ultimo, nella classifica generale. Non sono da dimenticare, d’altronde, le polemiche sorte sul rapper nelle ultime settimane a causa dei suoi testi. Intanto si pensa alla terza serata del Festival di Sanremo che vedrà Junior Cally impegnato con l’esibizione della cover. Anche questa sera, come ieri, a supportarlo ci sarà Valentina Dallari. Ieri l’ex tronista ha pubblicato alcune stories nelle quali invitata i fan a seguire il festival e attendere l’esibizione del fidanzato (che è arrivata in tarda serata): “Aspettiamo l’esibizione di Antonio. Io sono felicissima, emozionatissima, orgogliosissima di lui, non vedo l’ora che esca questa ‘No grazie!'”, le sue parole su Instagram.





