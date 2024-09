I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Gianluca Tornese, che negli scorsi anni ha partecipato per ben due volte al dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Oggi pare aver trovato un nuovo amore lontano dai riflettori, dopo anni in cui non si sa più nulla sulla sua vita sentimentale. Gianluca Tornese si è presentato come corteggiatore a Uomini e Donne per la prima volta nel 2014, durante il trono di Valentina Dallari. Le cose tra di loro non sono andate come si sperava e lei lo ha eliminato dopo qualche settimana nonostante il giovane piacesse moltissimo al pubblico.

Il bel partenopeo non si è arreso e dopo tre anni, nel 2017, aveva sceso di nuovo le scale del programma per partecipare come corteggiatore al trono di Nilufar Addati. Anche in quell’occasione, però, è finita molto male. La tronista lo aveva eliminato dal parco dei possibili fidanzati e si è concentrata su Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi con il quale ha intrapreso poi una storia d’amore, anch’essa conclusasi dopo poco tempo non senza gossip attorno alla coppia.

Gianluca Tornese, finalmente ha trovato l’amore: la vacanza da sogno con Marika nella Repubblica Dominicana

Gianluca Tornese, però, ha sempre cercato di mettere piede nel mondo dello spettacolo, tanto da essersi inserito nel cast de La Pupa e il Secchione nel corso del tempo. Dopo quell’esperienza, il bel napoletano ha però deciso di prendersi una pausa dal mondo della tv e lavorare come modello. Ed è proprio qui che trova l’amore della sua vita, Marika Spinosa. I due sono fidanzati ormai da oltre un anno e secondo le prime indiscrezioni la giovane lavorerebbe in un negozio di giocattoli a Napoli, città in cui vive anche Gianluca Tornese.

Da quel momento entrambi condividono dolcissimi scatti in cui si mostrano felici e affiatati. Quest’estate hanno reso partecipi i fan delle loro vacanze, in particolare in un soggiorno lunghissimo nella Repubblica Dominicana, luogo in cui hanno realizzato bellissimi photoshoot tra le spiagge tropicali. Nato nel 1992, Gianluca Tornese si occupa di imprenditoria anche se non è dato sapere in quale settore. Oltre a questo è anche un affermato modello e influencer ormai noto alla televisione italiana per aver partecipato più volte a Uomini e Donne e a La Pupa e il secchione. Chissà se prima o poi lo rivedremo sul piccolo schermo con la fidanzata?