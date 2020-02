Valentina Dallari, fidanzata Junior Cally/ La convivenza può attendere? (Verissimo)

La fidanzata di Junior Cally è l’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. La showgirl è stata molto vicina al compagno prima della partecipazione al Festival di Sanremo 2020, quando le polemiche e le critiche nei confronti del fidanzato avevano toccato livelli massimi. Il polverone si era sollevato per presunti testi sessisti scritti da Junior Cally, per il quale in molti auspicavano ad una eliminazione prematura dal Festival di Sanremo. Valentina Dallari gli è stata indubbiamente vicino, sostenendolo e prendendo le sue parti anche pubblicamente. D’altronde la Dallari è una ragazza abituata a lottare, avendo dovuto fronteggiare battaglia molto insidiose e pericolose come l’anoressia. In molti però la ricordano per la sua avventura da tronista nei salotti di Uomini Donne, dove ha vissuti esperienze sentimentali altalenanti ma comunque significative.

Valentina Dallari, anoressia alle spalle, la convivenza con Junior Cally

Dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha continuato ad attirare su di sé le attenzioni del Gossip. La classe 1993 ha raccontato di aver vissuto un momento molto difficile a livello personale, ma anche un forte conflitto coi genitori. Con papà e mamma le cose sono migliorate gradualmente, soprattutto grazie al sostegno che le hanno fornito durante il buio legato ai gravi problemi alimentari. C’è stato quindi un periodo in cui Valentina Dallari ha cominciato a voler meno bene al suo corpo ed al suo essere donna. E’ arrivata a pesare meno di quaranta chili, scatenando le preoccupazioni dei suoi affetti cari. Dopo il ricovero Valentina Dallari ha avuto modo di approfondire il suo rapporto con Junior Cally, che in un certo senso le ha ridato il sorriso. In molti si chiedono quando la coppia deciderà di andare a convivere: per il momento la Dallari sembra a suo agio in quel di Bologna, insieme ai suoi parenti, mentre Junior Cally continua a vivere a Roma.

