Valentina Dallari fidanzata Junior Cally/ “Pesavo 37 chili, l’amore mi ha salvato”

Valentina Dallari non è un volto sconosciuto ai fan di “Uomini e Donne”, anche se ormai è diventata popolare anche nel mondo della musica grazie al fidanzato Junior Cally. Mentre il rapper è sempre al centro di una polemica senza fine per via della sua partecipazione a Sanremo 2020, l’ex tronista di Bologna e ora dj è alle prese con un trasloco. Lo scopriamo grazie alle Stories di Instagram, dove ci mostra alcuni momenti del suo quotidiano. Da un lato il viaggio in treno con il cagnolino, che dorme beato al suo fianco, dall’altra qualche risposta ad un gioco su domande generiche. Scopriamo così che preferisce gli hamburger, adora guardare i “Griffin” e vorrebbe essere ricca piuttosto che famosa. “Visto che sono una persona che non sta mai con le mani in mano, nella mia biografia c’è un link sul mio blog che ho rimodernato”, dice inoltre parlando del suo ultimo lavoro, “Non mi sono mai piaciuta”. Il libro, edizione Piemme, si concentra sulla vita di Valentina. “Pesavo 37 chili, mi sono messa a piangere, ma ero felice”, si legge in un estratto. Lei, bella per gli altri ma non per se stessa, preferisce non guardarsi allo specchio. Due anni fa, la Dallari infatti ha rivelato di aver iniziato le cure più adatte per combattere l’anoressia e di essere riuscita a fare dei passi importanti anche grazie al sostegno della famiglia e del fidanzato.

VALENTINA DALLARI FIDANZATA JUNIOR CALLY: “MI DISSE CHE ERO LA PIÙ BELLA”

Cinque mesi di amore per Valentina Dallari e Junior Cally. Lei, conosciuta come ex tronista e ora rinata grazie alla musica. Lui, l’artista più contestato dell’Ariston che vedremo a Sanremo 2020 a partire da oggi, martedì 4 febbraio. “Antonio è l’uomo che amo”, ha confessato la bolognese a Di Più, “che da cinque mesi mi fa battere il cuore, l’unico che mi fa sentire protetta, ascoltata e rispettata. Perché anche se la nostra è una storia fresca, è una grande, immensa, storia d’amore”. La Dallari ha speso anche qualche parola in difesa del fidanzato per via della maschera indossata nelle apparizioni in tv: “Voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine. Ora sta bene, ma certe cose non si dimenticano”. Il primo incontro fra Valentina e Junior Cally è legato al mondo dell’anoressia. L’ex tronista infatti ha rivelato di aver sofferto del disturbo e di essere in cura, ma ancora prima si è sentita sollevata, sorridente, nel vedere che il rapper la seguiva sui social. “Allora non avevo tempo per pensare all’amore“, dice, “volevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita”. Solo poi ha ricevuto un messaggio del cantante, che le ha chiesto di incontrarsi quella sera per dirle una cosa. “Doveva dirmi che mi riteneva la più bella da quando ero sul trono di Uomini e Donne”, rivela, “mi ha strappato un sorriso: era senza difese e io pure”.

