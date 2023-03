Valentina De Ceglie, moglie Biggio/ Cugina di Alessia Marcuzzi. I figli Alo e Bianca

Valentina De Ceglie, chi è la moglie di Fabrizio Biggio

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, protagonista accanto a Fiorello di “Viva Rai 2”, programma campione di ascolti in onda tutte le mattine dalle 7.15 su Rai 2. Insieme da diverso tempo, Biggio e la moglie hanno avuto due figli: Alo e Bianca. Tempo fa Biggio ha confessato che sua moglie è l’unica donna che riesce a sopportare il suo disordine: “Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra”, ha detto a Grazia.

Per uno dei personaggio de I soliti idioti, Fabrizio Biggio ha usato il cognome della moglie: nello sketch Father & Son il padre, interpretato da Francesco Mandelli, si chiama Ruggero De Ceglie.

Valentina De Ceglie: cugina di Alessia Marcuzzi

Valentina De Ceglie è cugina di Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice ha un marchio di borse, Marks and Angels, e uno dei modelli è proprio dedicato alla moglie di Biggio: “Ecco la Vale, dedicata a mia cugina Valentina, una donna dalle mille risorse, precisa e originale allo stesso tempo. Ho pensato quindi ad una borsa con una silhouette squadrata ma con il contrasto fra la pelle liscia e scamosciata. In più la tracolla la rende adatta a tutte le occasioni”, ha scritto la Marcuzzi su Instagram mostrando la borsa. Lo scorso gennaio in una puntata di “Viva Rai 2” Biggio ha svelato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi, detta “Alla” in famiglia. Laconico il messaggio della moglie di Biggio, letto in diretta: “Sei un cretino“.

