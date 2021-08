Valentina dopo Temptation Island: “Non sto più con Tommaso”/ “Sua madre ha pianto”

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti continuano a far discutere i telespettatori di Temptation Island. La loro storia, il tradimento di lui, il falò di confronto hanno scatenato le reazioni del popolo del web che non ha però apprezzato la notizia della possibile partecipazione di Tommaso alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ora è Valentina però che torna a parlare. In una lunga diretta su Instagram, la Nulli Augusti, stando a quanto riporta Biccy.it, ha ricordato i momenti topici della sua avventura a Temptation, negando un possibile ritorno con Tommaso. “Non mi aspettavo assolutamente che lui mi avrebbe fatto una cosa del genere. – ha ammesso – Non voleva partecipare e non si sentiva pronto. Ho insistito io per andarci e lui stava benissimo a fare la vita che facevamo.” Così ha aggiunto: “Mai mi sarei aspettata di ritrovarmi in questa spirale di gelosia e poi quello che ha combinato. Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle.”

Valentina sul tradimento di Tommaso a Temptation Island: “Sua madre ha pianto quando l’ha visto”

Valentina ha dunque confermato di aver mantenuto la decisione di non tornare insieme a lui: “Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Tommaso è tornato, ma non mi fido più, non mi merita.” La Nulli Augusti ha poi svelato come ha reagito la mamma di Tommaso quando ha scoperto del suo tradimento a Temptation Island guardandolo in TV: “I suoi genitori? La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui.”

