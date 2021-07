Valentina e Tommaso, ancora insieme dopo Temptation Island 2021?/ Gli indizi social

Nella seconda puntata di Temptation Island 2021 si è conclusa l’esperienza di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti nel programma di Canale 5. I due, dopo 1 anno e 7 mesi di relazione, hanno deciso di mettere fine alla loro storia, sopratutto dopo che il giovane Tommaso – 19 anni in meno di Valentina – ha baciato più volte la tentatrice Giulia Cerini. “Io mi sono comportata lì dentro come una principessa però a lui non arriva questo visto che ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. […]. È meglio che lui stia con una persona della sua età”, ha detto Valentina dopo il falò di confronto. Tommaso, invece, ha criticato la reazione troppo fredda della ormai ex fidanzata: “Neanche una lacrima le è caduta dopo quello che ha visto… Si vede che io mi sono sentito talmente staccato da lei da fare quello che ho fatto”.

Tommaso e Valentina: stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2021?

Intervistati, separatamente, da Uomini e Donne Magazine Valentina e Tommaso sono tornati a parlare del loro rapporto. Il ragazzo, 21 anni, ha spiegato di essere ancora “follemente” e ha giustificato il suo tradimento con l’insicurezza dell’età: “Vedendo lei non rispettare le cose che ci siamo detti per tutto il periodo prima di entrare nei villaggi, ho praticamente subito un trauma ed è scattato un meccanismo di difesa per non soccombere”. Valentina, invece, è convinta della profondità dei sentimenti del ragazzo ma che ora preferisce ripartire da sé, certa che prima o poi la loro storia sarebbe finita. Peccato che, stando a diversi indizi raggruppati sui social, pare che Tommaso e Valentina stiano ancora insieme dopo Temptation Island 2021. Su Instagram entrambi mostrano la stessa foto profilo, un bacio di coppia. Inoltre una follower di Deianira Marzano avrebbe mostrato l’immagine tratta dal profilo Whatsapp di Valentina nella quale i due si baciano con passione.

