Valentina Ferragni/ Body shaming, agli insulti replica con l’amore: “Vogliatevi bene”

Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, ha deciso di rispondere con un chiaro messaggio a coloro che la criticano di non avere un “fisico da Instagram”. “Se voglio dimagrire, dimagrisco; se voglio ingrassare, ingrasso; se voglio stare così, rimango così. È giusto accettarci per quelle che siamo”, ha risposto lei nella maniera più intelligente possibile. Proprio di recente, tra le influencer di “grido”, Chiara Nasti ha svelato di non bere l’acqua da due anni, lanciando alle estimatrici un messaggio assolutamente distorto. La sorella di Chiara invece, ha diffuso un pensiero sacrosanto: accettarsi e lavorare sulla propria persona per fare ciò che più ci rende felici. Valentina da un paio di anni sta seguendo le orme della sorella maggiore, portandosi a casa anche ottimi risultati. Per lei, più di tre milioni di follower su Instagram, contratti di lavoro molti interessanti, cover, pubblicità ed eventi in giro per il mondo.

Valentina Ferragni: vittima di body shaming risponde a tono alle critiche

La 25enne condivide grande parte delle sue attività anche con il fidanzato storico: Luca Vezil. Insieme hanno anche un delizioso cagnolino che si chiama Pablo ed è della stessa razza di Matilda, il bulldog francese di Chiara e Fedez. Spesso vittima di body shaming, Valentina Ferragni oggi sa perfettamente come difendersi. In queste ore, tramite le Stories ha raccontato il suo chiaro punto di vista: “E’ giusto accettarci per quelle che siamo. Anch’io ho dei punti deboli e dei punti di forza; cose che non mi piacciono e cose che mi piacciono. Quello che non mi piace, provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono”. Successivamente, ha replicato a coloro che l’accusano di non avere un “fisico perfetto”. “Non accetto che una persona con un fisico normale debba essere criticata. Mi dispiace che la mia normalità venga vista come non normalità. Sono una ragazza sana che mangia bene, ogni tanto mi concedo qualcosa in più, a volte sto più attenta. Senza ansia. Nel tempo ho imparato ad amarmi. E adesso dico a tutte “Siete belle lo stesso, ragazze! Dovremmo amarci di più”.

