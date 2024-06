Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, concorrente al Grande Fratello?/ “È stato contattato e ha risposto…”

Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, concorrente al prossimo Grande Fratello?

A settembre Alfonso Signorini riparte con una nuova edizione del Grande Fratello, ma da settimane sono ormai in atto i casting che porteranno alla creazione del nuovo cast che popolerà la Casa di Cinecittà. Motivo per il quale si ricorrono già le prime voci sui volti noti che potremmo trovare tra i concorrenti della nuova edizione. Uno di questi è Luca Vezil, che gli amanti del gossip conoscono come lo storico ex fidanzato di Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara.

Valentina Ferragni cade dalle scale: "Mi fa male tutto"/ Poi svela: "Non posso dire chi altro è caduto"

Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram, Vezil è stato contattato dalla produzione del Grande Fratello per la prossima edizione del reality. La risposta del ragazzo sarebbe però stata un ‘no, grazie!’

Luca Vezil, ecco cosa avrebbe risposto alla proposta del Grande Fratello

Alfonso Signorini probabilmente mirava ad avere Luca Vezil tra i concorrenti del Grande Fratello anche in virtù delle situazioni che negli ultimi tempi hanno visto protagonisti Chiara Ferragni e il suo ormai ex marito Fedez. Vezil avrebbe infatti potuto rendersi protagonista di rivelazioni inedite sulla coppia, che ben ha conosciuto durante gli anni insieme a Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni difende la sorella Chiara: "Non sei la persona orribile che descrivono"/ "Un errore..."

Ed è probabilmente proprio consapevole di questo che Luca Vezil avrebbe detto no alla proposta ricevuta da Alfonso e dal Grande Fratello. Al momento l’influencer non ha confermato o smentito la notizia dei presunti contatti: le sue ultime stories di Instagram lo mostrano, anzi, in vacanza nella bella Mykonos, tra acque cristalline e amicizie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA