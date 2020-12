Valentina Ferrari scomparsa a Livorno “Sta bene”/ Chi l’ha picchiata? Nuovi testimoni

Tra i casi di oggi al centro della trasmissione Chi l’ha visto, anche quello della giovane donna di Livorno, Valentina Ferrari, misteriosamente scomparsa dall’ospedale nel quale si trovava ricoverata lo scorso ottobre dopo un violento pestaggio da parte di ignoti. In un messaggio al fratello Simone, lo scorso 23 ottobre, la donna chiedeva di andarla a prendere senza però dire nulla al compagno Gabriele. Da quel momento però sarebbe scomparsa nel nulla aprendo un giallo che a quanto pare avrebbe trovato soluzione, almeno in parte. Valentina, infatti, starebbe bene, come riferisce Fanpage.it. Stando a quanto riferito dalla procura e riportato dal sito della trasmissione di Rai3, infatti, “il fratello era preoccupato perché aveva informazioni errate”. Dopo un mese dalla presunta scomparsa della 36enne, il fratello si era rivolto al programma spiegando di essere andato a cercarla dopo il ricevimento dei messaggi di aiuto scritti dalla sorella mentre era in ospedale, usando il cellulare di un membro del personale, non avendo più a disposizione il suo. Sempre al fratello la donna aveva chiesto di andarla a prendere ma senza avvertire il compagno con il quale aveva avuto una discussione violenta prima del ricovero.

VALENTINA FERRARI SCOMPARSA DA LIVORNO: IL GIALLO

Dopo un mese intero senza sua notizie, il fratello di Valentina Ferrari aveva manifestato una certa preoccupazione decidendo così di contattare la redazione di Chi l’ha visto. Nel corso della passata puntata era intervenuto anche il fidanzato della donna che avrebbe dovuto sposare il 19 ottobre, poco prima del ricovero e dal quale Valentina non aveva voluto tornare dopo le dimissioni dall’ospedale: perchè? L’uomo aveva parlato di liti per gelosia ed aveva accusato Valentina di aver avuto relazioni con alcuni ex. Nessuno però, nel corso della precedente puntata, era intervenuto in diretta per smentire la notizia. Oggi la trasmissione di Rai3 torna sul caso dopo aver trasmesso l’audio del messaggio in cui Valentina chiedeva aiuto al fratello al quale aveva anche mandato dei messaggi scritti tra cui uno in cui diceva: “Devi venire in ospedale senza chiamare al mio numero e non dirlo a nessuno. E non chiamare soprattutto Gabriele”. Ma perchè? E soprattutto, chi ha picchiato Valentina? Nuove testimonianze esclusive sulla scioccante vicenda di Livorno saranno rese note proprio questa sera.



