Valentina Fradegrada, chi è la nuova moglie di Boateng/ Il matrimonio nel Metaverso

Kevin Prince Boateng si è sposato per la terza volta con la sua nuova fidanzata Valentina Fradegrada, una ragazza di 30 anni di Bergamo, appassionata di sport e campionessa italiana per cinque volte di arti marziali. I due si sono sposati a Radicondoli, u comune in provincia di Siena e il loro matrimonio è stato tutto organizzato da Enzo Miccio che è stato anche artefice di una seconda cerimonia tra i due che si è svolta nel Metaverso.

Il fidanzamento tra Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng è stato lampo. I due, infatti si sono conosciuti nell’agosto del 2021 e tra di loro è subito scoccata la scintilla, come hanno dichiarato loro stessi durante un’intervista concessa a Vanity Fair: “Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri”.

Valentina Fradegrada ha aperto nel 2009 un blog di moda e lifestyle e successivamente ha lavorato negli Stati Uniti come modella. Una volta tornata in Italia ha conseguito una laurea in Marketing della Moda fino a lanciare nel 2017 un nuovo modo di indossare la parte superiore del bikin l’ “Upside-down bikini” un trend diventato virale in poco tempo.

Nel corso della sua carriera Valentina Fradegrada, che sul suo sito si definisce come “Modella, cantante e imprenditrice” in passato è anche entrata a far parte di un gruppo musicale chiamato BADA$$ B, ed è stata la protagonista della copertina di un numero di Playboy Mexico.

