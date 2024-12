Melissa Satta, tutto sulla storia d’amore con Kevin Prince Boateng, il padre di suoi figlio Maddox

Il più grande amore di Melissa Satta è senza dubbio il figlio Maddox, nato dalla storia d’amore con l’ex marito Kevin Prince Boateng. “Lui è il mio piano più alto”, ha detto la modella sarda in una intervista a 7 Piani, facendo intendere che è la più grande soddisfazione della sua vita. “Mi sono pure sposata, è un passo che ho fatto nonostante non considerassi molto il matrimonio”, ha aggiunto in riferimento alla storia con l’ex calciatore Boateng, con la quale Melissa ha vissuto una storia altalenante.

I due si sposarono nel 2016, dopo due anni di frequentazione, e poi si lasciarono sul finire del 2020. A spiegare i veri motivi che portarono la relazione al capolinea è stato lo stesso Kevin-Prince Boateng in una intervista al Corriere della Sera. “Mai lasciato Melissa per un’altra donna”, la precisazione dell’ex marito.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, perché finì? L’ex calciatore spiega i motivi della rottura

“Volevo ritrovare me stesso e sono stato io a decidere per la separazione. Il momento era difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovarmi”, spiega Boateng, oggi felicemente impegnato con la modella Valentina Fradegrada. “In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, sono successe tante cose e siamo arrivati ad un punto di infelicità tale da non poter andare avanti”, spiega l’ex marito di Melissa Satta.

Per la showgirl, come ha riferito in una intervista a Verissimo, la separazione è stata “un durissimo colpo”. Poi, qualche tempo dopo, l’ex velina ha ritrovato l’amore con Mattia Rivetti, Matteo Berrettini ed infine con Carlo Gussali Beretta, l’attuale compagno. Non è chiaro in che rapporti sia con l’ex marito, ma la sensazione è che n famiglia regni un clima più che cordiale.

