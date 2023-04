Valentina Ghinazzi, figlia Pupo/ “La madre era una mia fan, riconosciuta a 7 anni”

Valentina Ghinazzi, chi è la seconda figlia di Pupo

Pupo sarà ospite, insieme alla figlia Clara, di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 19 aprile, di Oggi è un altro giorno. Il cantante ha avuto tre figlie: Ilaria (nata nel 1975) e Clara (nata nel 1991), Valentina (nata nel 1983 dalla relazione con una fan). “Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere. Dopo cinque anni, mi ha detto la verità”, ha racconto il cantante a Verissimo.

Inizialmente Pupo ha tenuta nascosta la figlia: “Andavo a trovarla ed era una gioia ma anche un’angoscia perché nessuno sapeva nulla. Un giorno, a pranzo, non ce l’ho più fatta e ho detto tutto. Ilaria e mia moglie ci sono rimaste malissimo”.

Pupo: la figlia riconosciuta quando aveva 7 anni

Pupo ha poi riconosciuto la figlia Valentina Ghinazzi, quando aveva 7 anni: “Non ero pentito ma volevo che il tempo mi aiutasse. Quando ho deciso di dare il mio cognome a Valentina non ho neanche preteso di fare il test del dna. Sapevo che era mia figlia dal momento in cui l’avevo guardata”. Oggi Pupo ha un bellissimo rapporto con le sue tre figlie. In una recente intervista al Corriere della Sera, Pupo ha parlato del suo essere padre: “Cerco di creare una sfera di protezione. Per una figlia femmina la figura del padre è fondamentale, c’è un condizionamento particolare. Avere un riferimento solido e forte è una fortuna, una chance per salvarsi dalle difficoltà della vita, in un mondo in cui il falso somiglia al vero e i giovani fanno fatica a riconoscerlo”.

