Valentina, moglie Gianluca Zambrotta/ “Sono rimasta subito colpita dallo sguardo”

Valentina è la moglie di Gianluca Zambrotta, l’ex campione calciatore e campione del mondo. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Riccardo. La coppia è legatissima e subito dopo il matrimonio sono andati a vivere a Como come ha raccontato la moglie del dirigente sportivo in una lunga intervista rilasciata a sportfair.it. Nata a Napoli, Valentina Zambrotta non è mai stata una grande appassionata di calcio al punto che poco prima di sposare l’uomo della sua vita l’unico calciatore di cui aveva sentito parlare era Diego Armando Maradona. A rivelarlo proprio la donna in una intervista: “fino a quel momento l’unico calciatore che conoscevo, di nome, era Maradona. In famiglia non seguivamo il calcio”. Poi l’incontro con Gianluca Zambrotta che la donna ha ricordato così: “stiamo insieme da tantissimo, dal 1998, ci siamo conosciuti a Como al matrimonio di Simona, mia cugina. Prima di allora, l’unico calciatore che conoscevo, visto che in famiglia non seguivamo il calcio, era Maradona. Al matrimonio sono rimasta subito colpita dallo sguardo di Gianluca, molto dolce, e io avevo solo 19 anni! Fu “coup de foudre”! Dopo un anno di fidanzamento siamo andati a vivere insieme a Torino e nel 2004 ci siamo sposati in municipio a Napoli e nel 2005, il 18 giugno, c’è stata la cerimonia religiosa, in una chiesa sul lago di Como, a Moltrasio, con tanti invitati”.

Valentina e il matrimonio con Gianluca Zambrotta

Valentina Zambrotta ha ricordato anche il giorno del matrimonio con il campione del Mondo. “Lo ricordo ancora con grandissima emozione, come fosse stato ieri! In municipio ho messo un abito semplice, in chiesa invece uno più principesco, con strascico, entrambi di Carlo Pignatelli. Anche Gianluca aveva scelto un completo Pignatelli” – ha raccontato la moglie di Gianluca Zambrotta sul giorno del matrimonio. Non solo “la moglie di”, Valentina, infatti, è una donna molto impegnata visto che si occupa del centro sportivo del marito “Eracle Sport Center” a S.Fermo della Battaglia: “ha 3 campi da calcio 2 campi da tennis, beach volley, piscina; lì collaboro con lo staff, poi lavoro per “Soccer pass events”, e “Soccer pass”, due applicazioni create da Sara Piccinini per le famiglie dei calciatori che, quando si spostano nelle varie città, hanno bisogno di case, scuole, medici, boutique dove fare acquisti con sconti”. Non solo, Valentina proprio con l’app “Soccer pass events” organizza eventi per diverse società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA