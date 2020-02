Valentina, moglie Ivan Cottini/ “Ci siamo messi insieme in ospedale”

Valentina è la moglie di Ivan Cottini, il ballerino di Amici malato di sclerosi multipla e ospite della finale del Festival di Sanremo 2020. Una storia di vita e di coraggio quella di Ivan che, nonostante la malattia e le grandissime difficoltà, non si è mai arreso. Anzi con forza e sacrificio ha formato il suo corpo arrivando a superare diverse sfide: la prima contro Filippo Magnini in una gara di nuoto, poi Massimo Ambrosini in una di calci di rigore e infine si è dedicato anche al ballo arrivando a danzare da Amici di Maria De Filippi. Al suo fianco c’è sempre stata Valentina, la compagna a cui è profondamente legato e con cui ha avuto la piccola Viola. Un amore nato sui social come ha raccontato la stessa donna a Il Resto del Carlino: “ci siamo conosciuti tramite Facebook: anche se lui dice il contrario, lui mi ha chiesto l’amicizia, e io all’inizio ero molto titubante, perché molte immagini che postava erano forti”. La donna però è andata oltre le immagini cercando di capirci di più, così i due hanno cominciato a parlare e confrontarsi: “gli ho scritto privatamente chiedendogli che cosa avesse, quale fosse la sua malattia. Da lì abbiamo iniziato a parlare e poi ci siamo incontrati 3 o 4 volte: poi lui ha avuto una grossa ricaduta ed è stato ricoverato all’ospedale di Pesaro”.

Valentina, la moglie di Ivan Cottini: “Vivo ora ogni momento”

Da cosa nasce cosa e cosa coì Ivan Cottini e Valentina hanno cominciato a conoscersi fino a quando hanno deciso di mettersi insieme. “Ci siamo messi insieme in ospedale” ha raccontato la donna che durante il ricovero del ballerino lo andava a trovare tutte le sere per circa un mese. A Il Resto del Carlino ha precisato che non lo sentiva come un obbligo, ma come una cosa spontanea: “mi sentivo di voler andare da lui: era partito tutto come una conoscenza e io non mi aspettavo che la cosa si potesse evolvere in questo modo”. Non è stato facile vivere la malattia dell’uomo che ama, anche se non nasconde di non essersi davvero resa conto di cosa stesse accadendo. “Forse tuttora non mi rendo conto di quello che mi può aspettare, di quello che significa la sua malattia per il futuro” – ha precisato la donna che ha poi dichiarato – “a volte mi dico che forse è meglio così. Non ci voglio pensare a quello che potrà arrivare più avanti. Vivo ora ogni momento. Per quanto lui stia male, io non lo tratto da malato e non lo vedo da malato, anche perché ancora è abbastanza indipendente e spero che rimanga così il più possibile”.

Valentina: “Ivan Cottini è un ragazzo molto positivo”

La moglie di Ivan Cottini è rimasta colpita da subito dal carattere deciso e positivo di Ivan Cottini che, nonostante la sla, non ha mai perso il sorriso; anzi ha sempre cercato di guardare avanti inseguendo i suoi sogni. “E’ un ragazzo molto positivo, un po’ l’opposto di quello che sono io” – ha detto la donna che si è definita come una persona ansiosa, alla continua ricerca di sicurezze. “Lui mi dice che vivo da malata anche se sto bene, vivo male anche per cose che non lo richiedono, mentre Ivan vive ogni giorno con un altro spirito” ha precisato la donna che parlando del compagno ha detto: “Ivan è molto forte, sensibile allo stesso tempo, si adopera per il sociale. D’altra parte, ha poca pazienza, è egoista, è un bambino cresciutoche ha bisogno delle stesse attenzioni di uno più piccolo ma credo dipenda anche dalla situazione in cui vive”.



