Valentina Nappi “minaccia” la Lega/ “Parental control sul por*o? State rischiando…”

Valentina Nappi “minaccia” la Lega e annuncia che potrebbe entrare in politica dopo l’iniziativa del senatore della Lega Simone Pillon di bloccare in automatico i contenuti pornografici online. A dare notizia dell’iniziativa è La Repubblica che riporta le parole del senatore Pillon. “E’ stata accolta (una volta ogni tanto la maggioranza ci ascolta) la mia proposta, che rappresenta la cosa che mi sta più a cuore: l’introduzione dell’obbligo per i fornitori di telefonini, tablet, laptop, tv e altri device di preinstallare gratuitamente sugli apparati un filtro per bloccare contenuti violenti, pornografici o inadeguati per i minori”. Le parole del senatore della Lega hanno così attirato le attenzioni di Valentina Nappi che ha commentato l’iniziativa su Twitter lasciando intendere di poter scendere in politica per evitare che ciò accada.

VALENTINA NAPPI: “STATE RISCHIANDO DI FARMI SCENDERE IN POLITICA”

Valentina Nappi non ha accolto con gioia l’iniziativa del senatore della Lega Simone Pillon di introdurre un parental control per bloccare in automatico i contenuti a luci rosse. Come fa sapere Libero, la reginetta del por*o italiano, così, attraverso Twitter, fa sapere di poter scendere in politica per difendere il proprio campo. La Nappi, infatti, scrive Libero, ha rilascianto la notizia sui social aggiungendo una “piccola minaccia velata”. “State rischiando di farmi entrare in politica”, ha fatto sapere la Nappi. Scenderà davvero in politica?



