Valentina Nappi “Meglio lo stupro che il femminismo”/Scioccante no alle “limitazioni”

Valentina Nappi corregge il tiro ma il danno ormai è fatto. Ieri pomeriggio il nome dell’attrice a luci rosse è finito in vetta alle tendenze su Twitter proprio per via delle sue sconvolgenti parole riguardo al femminismo e a quelle donne che si ergono a paladine della giustizia limitando la libertà degli altri. Per farlo e per attirare l’attenzione ha pensato bene di usare parole forti paragonando queste limitazioni allo stupro e dicendosi certa che è meglio subire una violenza sessuale che farsi limitare dalle donne protagoniste del movimento femminista, specialmente in quest’ultimo periodo. In particolare, proprio ieri pomeriggio, sui social Valentina Nappi ha rilanciato: “E chi dovrebbe educare, voi ‘femministe’? Meglio nessuna educazione. Meglio lo stupro alla limitazione di libertà a cui vorreste sottoporci”. Inutile dire che queste affermazioni hanno indignato molti utenti e naturalmente le sostenitrici del femminismo tanto che il popolo della rete non è riuscito a rimanere in silenzio.

VALENTINA NAPPI CHOC SUI SOCIAL SU FEMMINISMO E STUPRO