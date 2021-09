Valentina Nulli Augusti lite con Sophie Codegoni al GF Vip/ Dopo gli attacchi pronta a replicare in diretta

“Un ritorno inaspettato”. È con queste parole che arriva sui social del Grande Fratello Vip l’annuncio del ritorno nella Casa di Valentina Nulli Augusti. L’ex compagna di Tommaso Eletti è pronta a fare il suo secondo ingresso nella Casa in diretta, un ritorno che stupisce però, visto che Tommaso è stato eliminato ed ha dunque abbandonato la Casa nella puntata di venerdì scorso. Dunque, perché torna? Il motivo potrebbe essere un confronto con Sophie Codegoni.

Quest’ultima ha infatti parlato di Valentina dopo la scorsa diretta del programma, rivelando di avere delle amicizie in comune con lei. Stando a quanto riporta Biccy, la Codegoni avrebbe dichiarato: “Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi – dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei – ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta.”

Valentina Nulli Augusti Vs Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip?

Secondo la testimonianza di Sophie Codegoni, l’obiettivo di Valentina Nulli Augusti era proprio quello di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: “Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”. Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena.” Parole dure, che ci portano quindi a pensare che Valentina torni in Casa proprio per rispondere a tono.

