Valentina Persia chi è, nuovo fidanzato e chili persi/ “Ho amato tantissimo e…”

Chi è Valentina Persia, dall’esordio alla Sai L’Ultima a Tale e quale show

Valentina Persia è una delle concorrenti di Tale e Quale Show. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha scelto di mettersi in gioco nel programma di Raiuno condotto da Carlo Conti. Valentina Persia è nota al pubblico per i suoi sketch comici a La sai l’ultima?. Inizia la sua carriera televisiva nel 1994, quando partecipa al programma La sai l’ultima?, al tempo condotto da Pippo Franco; contemporaneamente studia recitazione e si diploma nel 1995 al Ribalte, diretta da Pietro Garinei. Valentina milita tantissimo in televisione, partecipando a programmi come Saxa Rubra e Sotto a chi tocca, arrivando poi a far parte del cast fisso di La sai l’ultima, esperienza che le regala grande notorietà e che la consacra come caratterista comica. Valentina Persia di impegna anche in campo attoriale in serie televisive, film per la televisione e per il cinema. La vediamo, infatti, nelle serie: L’onore e il rispetto, Caterina e le sue figlie (2 e 3) e Sangue caldo; al cinema prende parte a film quali Teste di cocco (2000) e Buona Giornata (di Carlo Vanzina, 2012). Impegnata anche in ambito teatrale, dal 1985, la in Bravi a letto con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi, e sempre con Giuliani nella commedia Odio il rosso.

VALENTINA PERSIA È TERESA DE SIO, TALE E QUALE SHOW/ Malgioglio: "Di lei non c'era niente, mi hai spaventato"

Dopo aver preso nuovamente parte a La sai l’ultima? – Digital Edition, nel 2019, Valentina Persia è ufficialmente entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021. Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, Valentina Persia è dimagrita molto. Prima di naufragare, la comica si era mostrata con qualche rotondità in più. Stando ad un video postato sul profilo Instagram e a quanto dichiarato dalla stessa comica romana nelle interviste rilasciate, pare proprio che Valentina Persia abbia perso ben 17 kg. La donna infatti, alla partenza in Honduras, aveva un peso iniziale di 75 Kg, mentre al suo rientro, il suo fisico più asciutto, pesava meno di 60 Kg.

Valentina Persia, la depressione post parto/ "Figli Lorenzo e Carlotta come estranei"

Valentina Persia e la drammatica morte del compagno Salvo

Valentina Persia ha dovuto affrontare nel 2004 la morte del suo compagno Salvo. Valentina Persia ha raccontato all’Isola come nonostante siano passati 17 anni dalla morte del compagno lei non si sia mai innamorata di nessun’altro uomo e di come senta Salvo sempre vicino. Lui aveva avuto precedentemente 5 infarti al quale era sopravvissuto, ma Valentina ha raccontato che lui l’aveva in qualche modo preparata a quest’eventualità della sua morte. Valentina aveva dichiarato sulla morte del compagno: “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente”. Dopo il tragico lutto della morte del suo ex fidanzato Salvo, Valentina Persia ha continuato la sua vita ed è diventata mamma a 43 anni, nel 2015, quando dà alla luce i gemelli Lorenzo e Carlotta.

Salvatore, il compagno morto di Valentina Persia/ "Non mi sono più innamorata"

Dopo questo lieto evento però Valentina Persia ha sofferto di depressione e in una puntata di Vieni da me aveva raccontato: “Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Non volevo più allattarli, piangevo e il medico ha capito la mia disperazione, il mio disagio. E’ meglio avere una mamma serena e felice piuttosto che allattare”. Valentina Persia non ha reso nota l’identità del padre dei suoi figli. Probabilmente, essendo due gemelli ed non avendo più avuto un vero amore dopo la morte di Salvo, i bambini sono frutto della fecondazione artificiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA