Valentina Persia, concorrente a Tale e Quale Show 2022/ “Ecco chi vorrei imitare…”

Valentina Persia sbarca a Tale e Quale Show: “Ecco come ho convinto Carlo Conti…”

Tra i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2022 spicca il nome di Valentina Persia. Comica e attrice, ha costruita una carriera televisiva importante che vede la fortunata partecipazione a “La sai l’ultima?”, l’avventura a “I soliti ignoti” e più recentemente a “L’isola dei famosi”. In questa nuova esperienza alla corte di Carlo Conti, Valentina Persia vuole stupire e ritagliarsi uno spazio di rilievo.

Di sicuro ha la determinazione giusta per provare a sorprendere i giudici e convincere il pubblico a casa, ma anche le idee chiare su chi gradirebbe imitare. “Vorrei imitare Clementino perché non amo vincere facile! Non vorrei imitare la Tigre di Cremona perché “mina” il mio percorso. Come ho convinto Carlo? E dovrei svelare i segreti del mestiere così?”, ha raccontato alla vigilia del debutto di Tale e Quale Show.

Valentina Persia pronta a nuove imitazioni tra comicità e sarcasmo

Valentina Persia, comunque vada, farà appiglio alla sua ironia e alla sua voglia di divertirsi per fare breccia nel cuore della giuria. D’altra parte la comicità è parte integrante della sua vita. Anzi, probabilmente, la comicità è tutta la sua vita, come l’attrice stessa ha ribadito orgogliosamente in diverse interviste. “Per quanto mi riguarda la comicità è la mia vita. Mi piace molto perché mi calo in una maschera diversa da quella che sono”, le parole di Valentina. Adesso, a Tale e Quale Show 2022, dovrà indossare una maschera diversa ogni settimana. Siamo sicuri saprà come fare…

