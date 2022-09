Valentina Persia, la depressione post parto/ “Figli Lorenzo e Carlotta come estranei”

Valentina Persia e la depressione post parto: “I miei figli mi sembravano due estranei”

Lorenzo e Carlotta sono i figli di Valentina Persia. L’attrice comica ha avuto i due gemelli nel 2015, grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto, la donna ha dovuto fare i conti con un periodo molto complesso, affrontando – non senza strascichi – la depressione. “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo”, ha raccontato Valentina a proposito della maternità. “Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei“, le sue parole.

Per l’attrice comica non è stato affatto semplice risollevarsi, anche perché si è dovuta rimboccare le maniche senza nessuno al suo fianco, dato che il compagno Salvo, purtroppo è scomparso prematuramente da diversi anni.

Valentina Persia torna a sorridere, forse il peggio è alle spalle

Dunque Valentina Persia si è trovata risucchiata in un incubo, da cui in parte è riuscita ad uscire grazie al supporto di specialisti e psicologi. La morte del compagno è stata senza alcun dubbio una brutta botta, poi la nascita dei figli, in un primo momento, l’ha messa davvero a dura prova, ribaltando la sua vita. Ma oggi, come dicevamo, Lorenzo e Carlotta rappresentano la priorità assoluta per Valentina, che passo dopo passo sta riprendendo in mano la propria vita, tra famiglia e nuove avventure televisive.

