Valentina Persia/ “Mi graffiavo a sangue la faccia” (Natale a casa Battista)

Il suo volto è, da molti anni a questa parte, associato alla comicità, al sorriso, all’umorismo. Valentina Persia, nota attrice romana, quest’oggi, lunedì 16 dicembre, sarà fra gli ospiti di “Natale a casa Battista”, trasmissione in onda in prima serata su Rai 2 e capitanata dal 62enne romano Maurizio Battista. Eppure, nel suo passato recente, si stagliano molte ombre e poche luci. Ombre, sia chiaro, dettate dal corso degli eventi, dall’ineluttabilità del destino, che ha prematuramente privato la donna dell’amore della sua vita, l’architetto siciliano Salvo. Non solo: la 48enne ha attraversato anche un delicato periodo in seguito alla nascita dei suoi gemelli, Lorenzo e Carlotta, che si è trovata improvvisamente a dover crescere da sola. “Non mi sentivo all’altezza della situazione”, ha dichiarato commossa di fronte alle telecamere di “Vieni da me”. “Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela, per me erano due estranei. Sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia”.

VALENTINA PERSIA: “NON GIUDICATE MAI UNA MADRE”

Nel corso dell’apparizione presso gli studi televisivi di Caterina Balivo, Valentina Persia ha anche voluto dare un consiglio a tutti i telespettatori sintonizzati su Rai 1: “Non giudicate quelle mamme che soffrono dicendo che non sono buone madri. Stanno soltanto chiedendo aiuto. Nel mio caso, è stata la pediatra a salvare i miei figli e me come madre. Appena mi ha tolto il latte, i miei bambini hanno cominciato a dormire di più la notte. Poi li ho portati a scuola a otto mesi e ho avuto la possibilità di farmi una doccia, di fare una passeggiata e i miei figli hanno sorriso per la prima volta. Solo allora mi sono accorta dell’amore che provavo, ma che non riuscivo a vedere per la stanchezza. Mi sono accorta che pur essendo da sola, sono una brava mamma”. Con gli occhi velati da un silenzioso pianto e la voce, a tratti, rotta dalla commozione, l’attrice ha poi ribadito quanto sia necessario dare tempo a una donna affinché si abitui al ruolo di mamma, “un qualcosa che nessuno ti insegna a fare”. Pazienza, dunque, se la pancia dopo la gravidanza non torna a essere perfettamente piatta, se la casa è in disordine o se qualche ricetta non riesce come dovrebbe. L’importante è che mamma e bambini stiano bene e siano felici.

CHI È VALENTINA PERSIA

Nata a Roma il 1° ottobre 1971, Valentina Persia ha studiato danza classica per ventiquattro anni, conseguendo nel 1990 il diploma di ballerina solista presso l’Accademia Nazionale di Danza. Tuttavia, mentre si immaginava un futuro sulle punte, emerse prepotentemente la sua vena comica: lei stessa ha rivelato che durante le pause dalle prove, tra scherzi e risate, cercavo di alleggerire “il clima così austero che si respirava in accademia”. Si avvicinò, così, al mondo televisivo, superando un provino e debuttando nel 1994 nella trasmissione televisiva di Pippo Franco “La sai l’ultima?”, sino ad arrivare alla finale. Nella sua carriera ha preso parte a numerosi programmi, fra i quali “Saxa Rubra”, “Sotto a chi tocca” e, gradito ritorno in veste di ospite fissa, “La sai l’ultima?”. Ha lavorato, inoltre, accanto a Paolo Limiti in “Ci vediamo su Rai Uno” e nella serie televisiva “Caterina e le sue figlie 2”, il cui cast comprendeva Virna Lisi, Giuliana De Sio, Iva Zanicchi e Alessandra Martines. Tra le esperienze più recenti, spiccano le serie tv “L’onore e il rispetto” e “Caterina e le sue figlie 3”, il film di Carlo Vanzina “Buona giornata” e il programma “Giass” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.



