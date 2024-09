Valentina Vezzali, chi è e carriera della sportiva: il grande successo nella scherma

Valentina Vezzali è un nome simbolo della scherma italiana, a fronte di una carriera in pedana ricca di successi e riconoscimenti. Nata a Jesi, classe 1974, si avvicina al mondo dello sport sin da bambina praticando la scherma dal 1980 e specializzandosi nella disciplina del fioretto. Il suo palmares parla da solo e comprende numerose medaglie maturate nel corso della sua attività professionale; in carriera ha vinto 9 medaglie ai Giochi olimpici, compresi 6 ori, che l’hanno consacrata come una delle sportive maggiormente medagliate alle Olimpiadi.

Valentina Vezzali ha brillato in giro per il mondo e il suo palmares rende l’idea del suo innato talento; ai Mondiali ha ottenuto la bellezza di 16 titoli, 13 invece agli Europei e 11 alla Coppa del Mondo, mentre a livello nazionale si aggira attorno ai 30 titoli, portandola a diventare la schermitrice più vincente di sempre nella disciplina del fioretto nonché donna più medagliata nella scherma.

Valentina Vezzali, non solo sport: dalla carriera politica alla televisione

Ma, oltre allo sport, la carriera di Valentina Vezzali ha fatto tappa anche nel mondo della politica; nello specifico, nel 2021/22 è entrata nel governo Draghi in veste di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport. Nell’estate 2022, in seguito alle dimissioni di Draghi, la schermitrice è entrata nelle file di Forza Italia a pochi mesi dalle elezioni politiche anticipate andate in scena nel settembre 2022.

Valentina Vezzali, nel corso degli anni, è diventata anche un personaggio televisivo e ha partecipato a diverse trasmissioni; tra queste troviamo Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dove ha partecipato come concorrente nell’edizione del 2009, e l’esperienza come naufraga a L’Isola dei Famosi nell’edizione di quest’anno su Canale 5.

