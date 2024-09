Valentina Vezzali, la vita privata dopo la separazione dal Domenico Giugliano

Valentina Vezzali è una delle grandi schermitrici del panorama nazionale ed internazionale, nonché la più vincente della disciplina del fioretto. La carriera della sportiva è piuttosto nota così come noti sono i suoi importanti traguardi e le vittorie in giro per il mondo; che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Valentina Vezzali è single o ha un compagno? Per far luce sulla questione occorre riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo, alla più importante storia d’amore che ha segnato la sua vita: quella con l’ex marito Domenico Giugliano.

La schermitrice è stata sposata con Domenico, ex calciatore professionista, dal 2002 al 2017; in mezzo a questo lungo matrimonio sono nati anche due figli, di nome Pietro e Andrea, rispettivamente nel 2005 e nel 2013. La storia d’amore tra i due è però terminata con la separazione nel 2017: nonostante la fine del matrimonio, entrambi hanno sempre mantenuto un rapporto sereno e cordiale per il bene soprattutto dei loro figli e dell’armonia in famiglia.

Valentina Vezzali ha un compagno o è single? Vita privata top secret

Ma, archiviato il matrimonio e la separazione con l’ex marito Domenico Giugliano, com’è evoluta e si è sviluppata la vita privata di Valentina Vezzali? A tal riguardo non sono reperibili informazioni sufficienti per parlare di un presunto nuovo compagno nella sua vita; lei stessa, d’altronde, è estremamente riservata per quel che concerne la sfera più intima dei suoi sentimenti e non si è mai più di tanto sbilanciata.

Al momento, dunque, non sappiamo se Valentina Vezzali abbia un compagno al suo fianco o se sia single; anche nella sua ultima importante partecipazione televisiva, quella relativa all’Isola dei Famosi nell’edizione della scorsa primavera, la schermitrice non ha mai parlato della questione amore, accennando soltanto alla bellezza di essere mamma e allo stretto legame con i suoi figli.

