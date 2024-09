Domenico Giugliano, chi è l’ex marito di Valentina Vezzali: il matrimonio e i figli

Domenico Giugliano è l’ex marito di Valentina Vezzali, la stella della scherma italiana entrata nella storia della disciplina sportiva del fioretto grazie ai suoi successi e al ricco palmares di medaglie conquistate a livello nazionale e in giro per il mondo. Se l’attività professionale della sportiva è ben nota a tutti, decisamente più sconosciuta è la sua vita privata, che l’ha vista sposarsi e diventare madre di due splendidi bambini.

Valentina Vezzali, dopo aver conosciuto l’ex marito Domenico Giugliano, è convolata a nozze con lui nel 2002; dalla loro storia d’amore sono nati i due figli Pietro e Andrea. Il matrimonio tuttavia non ha saputo reggere allo scorrere degli anni e, per cause ignote e mai realmente spiegate pubblicamente, la coppia si è separata nel 2017 dopo 15 anni da marito e moglie.

Domenico Giugliano, la carriera da calciatore e la separazione da Valentina Vezzali

Ma chi è Domenico Giugliano, ex marito di Valentina Vezzali? In passato è stato un ex calciatore professionista, di ruolo centrocampista, giocando principalmente in squadre di serie minori per poi ultimare la sua carriera da calciatore e ricoprire il ruolo di allenatore e vice. Poco altro si conosce del grande amore del passato di Valentina Vezzali; entrambi sono sempre stati piuttosto riservati e hanno sempre preferito tutelare il loro amore e la loro famiglia dalle ingerenze della cronaca rosa.

Solo in una delle sue rare interviste pubbliche, Valentina Vezzali aveva parlato del loro nuovo equilibrio familiare in seguito alla separazione: “Siamo separati ma i figli sono la cosa più importante per noi, quindi il nostro rapporto è molto sereno. La domenica mangiamo insieme e lui può vedere i bambini ogni volta che vuole. Anzi, in questo periodo andiamo più d’accordo di prima e vogliamo continuare a farlo per i figli”.

