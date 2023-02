Valentina Vignali attacca Martina Nasoni/ “I fatti mi danno ragione, non ero io il..”

Valentina Vignali replica a Martina Nasoni: “Quindi non ero io il problema”

Valentina Vignali si è presa una piccola rivincita, dopo che Martina Nasoni l’aveva accusata di essere responsabile del suo rapporto litigioso con Daniele Dal Moro. L’ex gieffina, vedendo lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra i due ex per Oriana Marzoli ha scritto una replica sui social.

Valentina Vignali dichiara: “Ah ma quindi il problema non era quella st**nza, invidiosa di Valentina Vignali? Perchè io nella casa non ci sto a sto giro. Mi piace quando il tempo scorre e i fatti mi danno ragione perché io non sono nè cattiva, nè pazza. Semplicemente senza peli sulla lingua. ” A chi l’ha accusata di voler sfruttare quanto accaduto con Martina per visibilità, l’ex gieffina risponde: “Quando due mesi fa mi è stato chiesto di entrare come concorrente ho detto di NO. Qualcuno mi sa che si deve sciacquare la bocca prima di parlare di nuovo di me. Passo e chiudo”.

Martina Nasoni, lite furiosa con Daniele Dal Moro per Oriana

Nonostante sia entrata nella casa da pochi giorni, si è già consumato un duro scontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Quest’ultima non ha gradito il riavvicinamento del su ex a Oriana Marzoli e ha dichiarato: “Sembra che volevi una sorta di vendetta, non voglio strumentalizzare il nostro rapporto. Anche se una semplice confidenza, sento questa cosa e volevo dirtela”.

A questo punto, Daniele Dal Moro si è infuriato con la gieffina: “Non rompermi i cog*ioni, non venire a dirmi che io strumentalizzo questa cosa. Sto attento anche nel darti un abbraccio perché ho paura che…(Oriana si ingelosisca, ndr). Sei venuta qui per fare show? Tornatene a casa, che sei venuta a fare qui? Ma vai a ca*are, sei ridicola”. E ancora: “Sto qui a farmi i ca**i miei qui, ho bisogno di te per far strumentalizzare cosa? Ma vaf*anc*lo. Sei tu che sei venuta qui, non l’ho chiesto io. Io sono tranquillo a prescindere da cosa fai tu. Sei tu che sei entrata sapendo la situazione, sei tu che strumentalizzi il discorso. Fai poco la furba con me altrimenti mi inca**o. Ca*ate ne hai già fatte abbastanza”.

